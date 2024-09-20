Міністерство закордонних справ України категорично відхилило пропозицію польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського щодо статусу окупованого Росією Криму.

Про це заявило українське зовнішньополітичне відомство.

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Як МЗС відповіло на пропозицію Сікорського про статус півострова

"Крим − це Україна. Крапка. На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право", − наголосило МЗС.

МЗС назвало Крим центром ваги європейської архітектури безпеки, однак повноцінне відновлення "архітектури" можливе після деокупації всієї території України, включно з півостровом.

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МЗС наголосило на очікуванні рішучої підтримки союзників для примушування Росії поважати міжнародне право та Статут ООН, а також вивести війська та озброєння з усієї території України.

"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля коштом інтересів України і міжнародного права. Президент України у межах Формули миру запропонував чітке бачення досягнення всеосяжного, справедливого та тривкого миру для України та світу", − зауважило відомство.

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Наразі Україна запрошує всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, долучитися до впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі.

Очільник МЗС Польщі запропонував передати окупований Крим під мандат ООН

Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки референдуму.

Він вважає, що Крим є символічно важливим для російського президента Владіміра Путіна, однак і стратегічно важливим для України, тому домовитися про мир без демілітаризації півострова неможливо.

Польський посадовець пропонує передати Крим під мандат ООН із місією з підготовки референдуму після низки перевірок.

9 вересня Європейський Союз заявив, що не визнає результатів часткових регіональних і місцевих виборів із 6 по 8 вересня на території окупованого Криму та в місті Севастополь.