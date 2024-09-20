"Важкі бої щоденно − Курахівський напрямок, Покровський. Але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад", − наголосив Зеленський.

Наразі ЗСУ змогли зменшити інтенсивність російських штурмів у Донецькій області, однак ситуація там залишається складною.

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"Операція в Курській області. На цей напрямок уже вдалося відтягнути близько 40 тис. російських військових. Тривають наші активні дії, є поповнення обмінного фонду", − повідомив президент.

У межах наступу ЗСУ в Курській області вдалося відтягнути близько 40 тис. російських військових у цей регіон, повідомив Президент України Володимир Зеленський

Наступ ЗСУ в Курській області − що треба знати

Міністерство закордонних справ України закликало ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста МКЧХ приєднатися до заходів гуманітарного реагування в районах Курської області Росії.

Більше по темі Президент Фінляндії запропонував виключити Росію з Ради безпеки ООН Також президент Фінляндії Александер Стубб вважає за необхідне скасувати право вето.

Представники Організації об'єднаних націй згодом заявили, що готові прибути на контрольовану Україною територію Курської області, але для цього потрібен дозвіл РФ.

15 вересня у звіті аналітики Інституту вивчення зазначали, що частота обмінів полоненими між Україною та Росією значно зросла після заходу українських військ у Курську область.

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14 вересня аналітики Інституту вивчення війни вважали, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.

На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.

Речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник зазначав, що Росія зосередила на Курському напрямку від 30 до 45 тисяч військових. На початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тисяч своїх солдатів.