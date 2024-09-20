Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти шести фізичних і понад 40 юридичних осіб з Росії, Китаю та Ірану, повідомив Офіс президента.

Санкції Зеленського проти осіб і компаній із РФ, Ірану та Китаю − подробиці

Указом № 638 накладені санкції на шістьох громадян цих країн строком на десять років. Під обмеження потрапили 40 юридичних осіб із цих країн на такий же термін.

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Як зазначається, указ № 369 вводить санкції, серед інших, проти двох російських підприємств: ТОВ "Завод суднової світлотехніки Маяк" та Федеральне казенне підприємство "Казанський державний казенний пороховий завод".

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Зеленський запровадив санкції проти окупантів та колаборантів

2 вересня Президент України ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 175 суб’єктів − російських окупантів, колаборантів та тих, хто їм допомагає.

Під санкції потрапили компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, КНДР.

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Зі складу вивели колишнього очільника МЗС Дмитра Кулебу.

1 вересня Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції щодо майже 150 фізичних та юридичних осіб.

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