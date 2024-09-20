Сполучені Штати готуються до потенційної війни з Китаєм до 2027 року, пише Голос Америки.

США готуються до можливої війни з Китаєм до 2027 року

Згідно зі стратегією Сполучених Штатів, іншою метою американських ВМС є посилення довгострокової переваги.

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Командування ВМС країни зазначило, що у США окрім КНР є інші конкуренти, з якими потрібно боротися: Росія, Іран і угруповання бойовиків "Хезболла".

Нова стратегія спрямувана на готовність протистояти викликам, які зростають, з боку Китаю і з розгортанням передових технологій.

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"Навігаційний план для військово-морського флоту Америки" (2024 NAVPLAN) зосереджений на прискоренні будівництва нових кораблів і зміцненні флоту. А ВМС будуть постійно підвищувати рівень готовності до реагування на конкуренцію, кризи та конфлікти", − пояснюється в документі.

За даними видання Business Insider, яке посилається на слова керівниці військово-морських операцій США Лізи Франкетті, 2027 рік вказаний на основі оцінок щодо потенційної дати вторгнення Китаю в Тайвань.

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Китай запровадив санкції проти компаній США через постачання зброї Тайваню

Китай запровадив низку санкційних обмежень проти дев’яти американських компаній у відповідь на рішення уряду Сполучених Штатів передати Тайваню чергову партію озброєння.

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Обмеження набувають чинності з 18 вересня.

До санкційного списку потрапили корпорації та компанії, що виробляють зброю: Sierra Nevada, Stick Rudder, Cubic, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1, Exovera.

У січні на Тайвані обрали нового президента. На президентських виборах переміг Лай Чінте – кандидат від правлячої Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен привітав Лай Чін Те з перемогою та сказав, що Сполучені Штати "віддані підтримці миру та стабільності між двома протоками, а також мирному вирішенню розбіжностей без примусу та тиску".