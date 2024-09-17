Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від ЄС та його країн-членів 118 мільярдів євро.

Про це він заявив під час відкриття слухань щодо продовження фінансової та військової допомоги Україні, передає кореспондент Укрінформу.

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Допомога України від ЄС - подробиці

«Станом на сьогодні загальна допомога від ЄС та його країн членів для України дорівнює близько 118 мільярдам євро. Це включає майже 40 мільярдів євро, які були мобілізовані через фонд ЄС з підтримки України, макрофінансову допомогу, інструменти для зменшення ризиків для мобілізації приватних інвестицій та для технічної допомоги.

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25,2 мільярда євро макрофінансової допомоги допомогли українській державі нормально функціонувати та проводити реформи», - зазначив Домбровскіс.

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Він нагадав, що 17 мільярдів євро були надані країнами-членами ЄС у контексті підтримки українців, які рятуються від війни на території Євросоюзу.

Ще 12,2 мільярда євро у формі грантів, кредитів і гарантій були надані Україні країнами-членами ЄС. Крім цього, Україна отримала допомогу від Європейського інвестиційного банку та ЄБРР, інші кредити під гарантії ЄС.

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Окремим напрямком допомоги ЄС стала економічна підтримка України, включаючи доступ до Єдиного ринку ЄС через запровадження так званих автономних заходів торгівлі та сприяння роботі «коридорів солідарності» ЄС, які дозволили Україні продовжувати експорт продукції на зовнішні ринки.

Домбровскіс зазначив, що розраховує на підтримку Європарламенту у продовженні такої допомоги.

Євросоюз підтримуватиме Україну так довго, як буде потрібно - що відомо

7 серпня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала від Європейського Союзу 108 млрд євро допомоги.

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"ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 млрд євро", - повідомила фон дер Ляєн.