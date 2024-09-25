Розвідка Сполучених Штатів попередила експрезидента США й кандидата в президенти країни від Республіканської партії Дональда Трампа про ймовірну спробу замаху на нього, повідомляє Reuters.

Іран може готувати замах на Дональда Трампа − подробиці

Трампа проінформували щодо загрози його життю з боку Ірану, який начебто має намір вбити його з метою дестабілізації та поширення хаосу в Штатах.

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Загроза посилилась за останні кілька місяців, тому Сполучені Штати працюють над посиленням захисту експрезидента та недопущенням незаконного впливу на вибори.

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Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social також розповів про наявність "великих загроз" його життю з боку Ірану, наголосивши, що зловмисники поки не мали успіху, "але спробують знову".

Замахи на Трампа − що треба знати

Під час передвиборчого мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія, сталася стрілянина.

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Постріли пролунали під час виступу експрезидента.

За даними правоохоронців, загинули двоє людей, зокрема й підозрюваний, ще двоє глядачів були поранені. Трампа одразу оточили агенти служби безпеки й посадили його в автомобіль.

Згодом, 15 вересня, Дональд Трамп знову опинився в центрі уваги через інцидент, який ФБР назвало очевидною спробою вбивства, що стався в його гольф-клубі у Вест-Палм-Біч (Флорида).

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Американські медіа встановили ім'я підозрюваного у замаху на Трампа. Ним виявився 58-річний Раян Веслі Раут.