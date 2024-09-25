Команда документалістів "Вавилонʼ13" показала трейлер нового фільму про бійців Міжнародного легіону ГУР МО "Одного літа в Україні", повідомила пресслужба команди.

"Вавилон'13" оприлюднив трейлер фільму "Одного літа в Україні"

У центрі сюжету кінострічки бійці підрозділу Міжнародного легіону Головного управління розвідки України з різних куточків світу, зокрема Великої Британії, Німеччини, Фінляндії, Австралії та США. Після 24 лютого 2022 року вони вирішили захищати Україну та долучилися до ГУР.

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Фото: пресслужба документалістів "Вавилонʼ13"

У фільмі покажуть бойову роботу, підготовку бійців під час тренувань на полігоні, а також їхні роздуми про життя та цю війну.

"Сюжет фільму розповідає про історії кількох добровольців. За час служби бійці стають справжніми друзями. Разом працюють, навчаються та відпочивають. Втім приходить час випробувань для мужності та вмінь легіонерів", − пояснила пресслужба "Вавилонʼ13".

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Після цього, за словами представників пресслужби, з фронту надійшли тривожні новини про наступ росіян, однак про те, як далі розгортається історія, можна дізнатися під час перегляду повної версії кіно.

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Повнометражний фільм "Одного літа в Україні" можна буде переглянути в кіно вже восени.

Трейлер фільму "Одного літа в Україні"

Переглянути трейлер можна тут: