Росія будує захисну споруду в районі Керченського мосту, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Яку споруду для захисту Керченського мосту будують росіяни

Наразі незрозуміло, що це за споруда, однак навряд Росія зможе добудувати її в цьому сезоні.

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"Що воно таке, стане зрозуміло, коли вони цю споруду добудують. Але в цьому сезоні, найімовірніше, вони це не зможуть зробити, бо починається період штормів, і відповідно будувати в таких умовах буде дуже складно", − пояснив Плетенчук.

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Він нагадав, що росіяни вже неодноразово намагалися збудувати споруди для захисту Керченського мосту, однак постійно зазнавали невдач через складні метеоумови.

"Побачимо, як вони пройдуть цей період, який починається восени і закінчується навесні. Вони постійно намагаються у Керченській протоці щось нове розташувати, розбудувати різноманітні гідротехнічні або загороджувальні споруди", − додав речник ВМС.

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Росія почала посилювати захист Керченського мосту від морських дронів

Ще у травні стало відомо, що РФ прагне зміцнити захист Керченського мосту від українських морських дронів за допомогою секцій барж.

Біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будувала другу лінію бонових загороджень. Тоді загородження були не з бочок з тросами, які зриває штормом, а з невеликих барж.

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У травні Kyiv Post спілкувався з німецьким політологом Андреасом Умландом, зокрема, про можливі наслідки успішної української атаки на Керченський міст.

На думку політолога, Росія прагне не допустити руйнування мосту з кількох причин, тому створила розгалужену оборонну інфраструктуру для захисту цієї споруди.