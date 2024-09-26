Сполучені Штати Америки занепокоєні повідомленнями про секретний проєкт Росії з виробництва бойових БпЛА в Китаї, повідомляє Reuters, цитуючи речника Ради нацбезпеки Білого дому.

Проєкт Росії з виробництва бойових безпілотників у Китаї − подробиці

"Сполучені Штати наразі не бачать нічого, що вказувало б на те, що уряд Китайської Народної Республіки знав про ці транзакції або що держава брала участь у наданні військової допомоги Росії", − пояснив речник.

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Водночас він закцентував, що китайський уряд несе відповідальність за те, щоб його компанії не надавали допомоги Росії.

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Речник зауважив, що зусилля КНР щодо контролю за діяльністю китайських компаній, вочевидь, недостатні.

"Сполучені Штати готові вжити негайних заходів проти китайських компаній, а також встановити й покарати банки, які сприяли проведенню платежів підсанкційної російської установи", − додав представник Білого дому.

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