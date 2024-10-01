Служба безпеки України повідомила про схвалення судом позову Мін’юсту про передачу в дохід України активів російського олігарха Мірона Горіловського.

Україна націоналізувала 6 компаній Мірона Горіловського

Група "Поліпластик" контролюється російськими олігархами і є одним із найбільших виробників полімерних труб і композитних полімерних матеріалів у Європі.

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Російські компанії Горіловського постачають продукцію для потреб військових баз, заводів та окупаційних органів Росії, зокрема в тимчасово захопленому Криму. Його підприємства також беруть участь у виробництві елементів стрілецької зброї ЗС РФ.

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Так російській олігарх та його спільники фінансують війну.

Горіловський володів українськими філіями через третіх осіб та офшорні компанії, однак суд прийняв рішення про стягнення корпоративних прав цих підприємств у власність України для безперебійної роботи на користь держави.

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Наразі триває розслідування для встановлення всіх фактів злочинної діяльності бенефіціарних власників російської корпорації.

Україна націоналізувала завод, який належав члену партії "Єдина Росія"

24 липня 2024 року ВАКС задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до акціонерного товариства "Нєвская Косметика" санкції про стягнення акцій у дохід України.

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Власником заводу з 2006 року є олігарх і член партії "Єдина Росія" Володимир Плєсовських. Після початку повномасштабного вторгнення на завод наклади арешт, після чого віддали в управління українським бізнесменам з групи Afina.

5 червня активи гауляйтера окупованої території Запорізької області Євгена Балицького на суму 120 млн гривень націоналізували.

Наприкінці червня минулого року Євген Балицький отримав заочно 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу.

Станом на червень 58 компаній підсанкційних осіб перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення.

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15 травня Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії"Ільюшин Фінанс Ко.".