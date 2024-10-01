Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує поговорити з російським президентом Владіміром Путіним уперше з 2022 року, пише Zeit із посиланням на джерела в уряді.
Олаф Шольц планує зателефонувати Путіну − подробиці
Остання розмова між лідерами відбулася в грудні у 2022 році.
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Президенти США Франції Еммануель Макрон і експрем'єр-міністр Великої Британії також востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.
Шольц розглядає можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, але прохання про розмову Путіну поки не надходило.
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Ще в грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським президентом Владіміром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні.
Президент РФ знову висловив невдоволення через постачання західної зброї в Україну. Він "закликав Німеччину переглянути свої підходи у контексті українських подій".
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Російський президент також закликав Шольца допустити РФ до розслідування вибухів на нитках газогону "Північний потік".