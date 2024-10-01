Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує поговорити з російським президентом Владіміром Путіним уперше з 2022 року, пише Zeit із посиланням на джерела в уряді.

Олаф Шольц планує зателефонувати Путіну − подробиці

Остання розмова між лідерами відбулася в грудні у 2022 році.

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Президенти США Франції Еммануель Макрон і експрем'єр-міністр Великої Британії також востаннє розмовляли з Путіним у 2022 році.

Шольц розглядає можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді, але прохання про розмову Путіну поки не надходило.

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Путін у розмові з Шольцем намагався "виправдати" удари по енергоінфраструктурі України

Ще в грудні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із російським президентом Владіміром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні.

Президент РФ знову висловив невдоволення через постачання західної зброї в Україну. Він "закликав Німеччину переглянути свої підходи у контексті українських подій".

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Наразі країна не бере участі в місії з підготовки воїнів ЗСУ на території держав ЄС.

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