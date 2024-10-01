Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що продовжує підтримувати позицію попереднього генсека Єнса Столтенберга у тому, що Україна має право завдавати ударів углиб РФ по законних цілях

Однак питання зняття обмежень може вирішити лише країна, яка цю зброю постачає, заявив Рютте у штаб-квартирі НАТО на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

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Генсек НАТО закликав підтримувати Україну у боротьбі за свободу

"Не забуваймо, що Україна веде війну самооборони, і це означає, що Україна має право захищати себе. І, як ми знаємо, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні.

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Підтримка права України на самооборону означає, що вони також можуть завдавати ударів по законних цілях на території агресора. Зрештою, це справа кожного союзника, щоб визначити свою підтримку України", - сказав Рютте.

Генсек наголосив, що питання зняття обмежень "стосується окремих союзників у їхніх відносинах з Україною". "І ми також маємо ясно розуміти, що жодна єдина зброя не виграє війну", - додав він.

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Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи підтримує він прохання України, Рютте сказав: "Я можу зрозуміти прохання України. Але, зрештою, це справа кожного союзника, щоб вирішити, що вони хочуть зробити".

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Також Рютте нагадав, що такі партнери, як Сполучені Штати, "витратили десятки тисяч, десятки мільярдів доларів, щоб підтримати право України на самооборону".

"І будьмо чесні: Україна, ймовірно, не існувала б як країна сьогодні без підтримки США", - переконаний він.

Рютте став новим генсеком НАТО − подробиці

1 жовтня Єнс Столтенберг передав повноваження генсека НАТО Марку Рютте.

Рютте запевнив, що для Альянсу підтримка України та забезпечення умов для її перемоги залишатиметься пріоритетом.

26 червня прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте офіційно призначили генеральним секретарем НАТО.

7 червня угорський уряд повідомив, що підтримає Марка Рютте в тому випадку, якщо той перепросить за критичні висловлювання про Угорщину. Прем'єр мав гарантувати, що Угорщина залишиться осторонь, якщо НАТО втрутиться в конфлікт за межами Альянсу.

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Водночас лише союзники НАТО будуть вирішувати, можливо чи ні запросити Україну до НАТО, коли навіть частина її території буде окупована російською армією.

Дозвіл завдавати ударів углиб Росії іноземною зброєю − подробиці

1 жовтня керівник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що не всі країни ЄС згодні з дозволом для українських військових завдавати ударів углиб країни-агресора американською зброєю.

28 вересня аналітики Інституту вивчення війни заявили, що російська влада намагається вплинути на рішення західних країн щодо далекобійних ударів України по території РФ.

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15 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не змінив свою позицію щодо ударів німецькою зброєю вглиб Росії. Він повторив, що Німеччина не дозволятиме Україні використовувати німецьку зброю для ударів вглиб Росії.

11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі у Києві з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі заявив, що Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ.