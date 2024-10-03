Румунія передала Україні обіцяний зенітно-ракетний комплекс Patriot. Систему надали як військову допомогу.

Про це заявив спікер Міністерства оборони Румунії Константін Спіну в коментарі "Радіо Свобода".

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Ще один ЗРК Patriot вже в Україні

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула до України", - зазначив Спіну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський подякував кожній країні, яка допомагає Україні посилювати протиповітряну оборону.

"Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності - ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши "Шахеди" та ракети", - наголошував він.

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У Румунії схвалили передачу Україні системи Patriot — подробиці

2 вересня уряд Румунії вдень на засіданні погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Пропозицію виконавчої влади для прийняття в екстреному порядку направили до парламенту.

3 вересня Палата депутатів та Сенат (палати румунського парламенту) — схвалили урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot.

Міністерство національної оборони зазначало, що поставить одну з семи систем Patriot у конфігурації 3+, придбаних у США.

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5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив та представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.