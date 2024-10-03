Люксембург став 17 країною-партнером, яка долучилася до ініціативи "коаліції дронів", повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Люксембург доєднався до коаліції дронів

"Наша мета − забезпечити промислове виробництво FPV-дронів в Україні і на Заході, щоб створити асиметричну технологічну перевагу над ворогом у довгостроковій перспективі. А також масштабувати їхнє виробництво", − пояснила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Коаліцію дронів створили в лютому цього року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ініціативу запропонувала Латвією, а координується вона спільно з Великою Британією.

За даними Міноборони, компанії-переможці в тендерах отримають замовлення на БпЛА, які протестують і оцінять. Якщо ці розробки продемонструють хороші результати, то плануватимуться більш об’ємні замовлення на FPV-дрони.

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Коаліція дронів − що треба знати

18 вересня стало відомо, що країнські виробники безпілотних систем вперше зможуть брати участь у тендерах, організованих коаліцією дронів в межах Контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн.

17 лютого в межах Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала "коаліція дронів".

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Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди. Велика Британія та Латвія очолили коаліцію з надання Україні безпілотників.

У межах саміту НАТО Нідерланди внесли 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції.

17 червня Латвія надала ЗСУ першу партію безпілотників, закуплених у межах ініціативи.