У ніч на 7 жовтня російські ударні дрони знову пролітали біля Південноукраїнської атомної електростанції.

Збільшення таких випадків може свідчити про підготовку Росії до ударів по ядерній інфраструктурі України, повідомляє "Енергоатом".

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Російські дрони пролетіли біля Південноукраїнської АЕС 7 жовтня

Два дрони були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС.

Відстань прольоту "Шахедів" від ядерних об'єктів становила менше ніж 10 км.

"Випадки фіксації російських БпЛА за останній час кратно збільшилися, що може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі", - наголосили в "Енергоатомі".

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У компанії зазначили, що "Енергоатом" надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Країна-агресорка робить ці кроки абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", - зазначив керівник "Енергоатому" Петро Котін.

Росія готується атакувати три українські АЕС

Росія до зими готується бити по трьох українських атомних електростанціях.

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Росія використовує супутники з Китаю для фотографування атомних електростанцій в Україні для підготовки до потенційного удару по них.

Використання китайських супутників для фотографування українських атомних електростанцій може бути ще одним прикладом допомоги Китаю у збройній агресії Росії.

На початку вересня під час однієї з атак російські ударні безпілотники пролітали всього за кілька кілометрів від Хмельницької атомної електростанції.

26 вересня ударний дрон Росії пролетів неподалік Рівненської атомної електростанції.