Верховна Рада вже завтра, 9 жовтня, розгляне в другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років.

Однак документ не буде містити важливу норму про демобілізацію, повідомив народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

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Заборона мобілізації обмежено придатних до 25 років - подробиці

Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки затвердив версію законопроєкту 11379-д, яку завтра винесуть на голосування.

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"Вони прибирають з цього документа положення про право на звільнення для мобілізованих", - уточнив Гончаренко.

За його словами, у комітеті хочуть робити новий законопроєкт, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних до 25 років.

Гончаренко прогнозує, що завтра Рада підтримає законопроєкт у другому читанні і це остаточно зупинить мобілізацію обмежено придатних у віці від 18 до 25 років.

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Мобілізація обмежено придатних до 25 років - що відомо

З 23 вересня в Україні зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років. Призов можливий лише за письмовою згодою.

А чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.

18 вересня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував припинення мобілізації обмежено придатних до військової служби осіб віком від 18 до 25 років.

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Водночас осіб, які раніше були мобілізовані, не будуть відправляти на штурмові дії чи інші операції, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я.

Він наголошував, що також будуть напрацьовані законодавчі зміни для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності.

3 вересня депутати Верховної Ради України у першому читанні підтримали законопроєкт №11379-д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

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Водночас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

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