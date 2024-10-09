Німеччина зможе втілити 50 проєктів військової допомоги Україні до кінця року на загальну суму 1,4 млрд євро.

Про це пише RND, цитуючи начальника спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майора Крістіана Фройдінга.

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Скільки проєктів військової допомоги Україні втілить Німеччина у 2024 році

Бундестаг схвалив додаткові 400 млн євро на 2024 рік, що дає змогу реалізувати 50 проєктів на загальну суму 1,4 млрд євро.

Німеччина продовжує надавати Києву військову підтримку на високому рівні − минулого тижня до України надійшли два зенітні комплекси SLM і SLS IRIS-T (а до кінця року передадуть ще двf ЗРК), двозначну кількість бойових машин піхоти та основних бойових танків і п’яти-шестизначну кількість артилерійських боєприпасів.

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За словами Фройдінга, наразі помітне покращення ситуації з боєприпасами для ЗСУ. Якщо навесні перевага росіян в артилерії оцінювалася як 8:1, то зараз це 3:1.

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Питання дозволу бити західною зброєю углиб території РФ належить іншим столицям, оскільки Німеччина таку зброю не надає та поки не обіцяє надавати далекобійні ракети Taurus.

Очільник спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони ФРН додав, що Україна успішно уражає цілі росіян на їхній території зброєю власного виробництва.

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Очільниця МЗС Німеччини підтримала постачання Україні далекобійних ракет

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні союзниками далекобійних ракет для самооборони попри незгоду з нею канцлера Олафа Шольца.

Бербок зазначила, що завжди казала − далекобійні ракети відіграють важливу роль, особливо для подолання ЗСУ багатокілометрових мінних полів на сході України.

26 вересня нижня палата парламенту ФРН погодила пропозицію уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро.

17 вересня німецький уряд надіслав Україні ще 100 млн євро "зимової допомоги".

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Під час 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 6 вересня міністри оборони ФРН і Канади повідомили про надання нової допомоги Україні.