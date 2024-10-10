Увечері 9 жовтня Росія вдарила по Одеській області, внаслідок чого є повідомлення про постраждалих і загиблих, а також ушкодження контейнеровоза під прапором Панами "Shui Spirit".

Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер і віцепрем’єр із відновлення України та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Ракетний удар Росії по Одеській області − подробиці

13:03: очільник ОВА Кіпер повідомив про зростання кількості загиблих до 8.

"Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець", − додав керівник Одеської ОВА.

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09:38 10 жовтня: за даними Кіпера, кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7.

"Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту", − пояснив керівник місцевої ОВА.

23:31: очільник ОВА зазначив, що кількість поранених зросла до 11 осіб.