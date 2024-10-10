Увечері 9 жовтня Росія вдарила по Одеській області, внаслідок чого є повідомлення про постраждалих і загиблих, а також ушкодження контейнеровоза під прапором Панами "Shui Spirit".
Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер і віцепрем’єр із відновлення України та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
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Ракетний удар Росії по Одеській області − подробиці
13:03: очільник ОВА Кіпер повідомив про зростання кількості загиблих до 8.
"Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець", − додав керівник Одеської ОВА.
09:38 10 жовтня: за даними Кіпера, кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7.
"Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту", − пояснив керівник місцевої ОВА.
23:31: очільник ОВА зазначив, що кількість поранених зросла до 11 осіб.
22:34: Як зауважив Кіпер, кількість загиблих зросла до 6.
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"Підступний ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру", – наголосив очільник ОВА.
22:06: Кулеба зазначив, що внаслідок обстрілу станом на той час п'ятеро людей загинули й дев'ятеро постраждали.
"Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані", – додав міністр.
Він додав, що внаслідок обстрілу ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit".
За останні чотири дні це третє іноземне судно, атаковане ворогом.
Про ракетну небезпеку Кіпер попереджав близько 19, 20 та 22 годин 9 жовтня.
Армія РФ атакувала порт в Одесі: пошкоджено іноземне цивільне судно
Увечері 7 жовтня Росія поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув громадянин України, п’ятеро іноземців дістали поранень.
Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.
Ще пʼятеро іноземних громадян дістали поранень.
Напередодні російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.