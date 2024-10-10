Увечері 9 жовтня Росія вдарила по Одеській області, внаслідок чого є повідомлення про постраждалих і загиблих, а також ушкодження контейнеровоза під прапором Панами "Shui Spirit".

Про це повідомили керівник Одеської ОВА Олег Кіпер і віцепрем’єр із відновлення України та міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Ракетний удар Росії по Одеській області − подробиці

13:03: очільник ОВА Кіпер повідомив про зростання кількості загиблих до 8.

"Від отриманих поранень у лікарні помер 26-річний хлопець", − додав керівник Одеської ОВА.

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09:38 10 жовтня: за даними Кіпера, кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7.

"Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту", − пояснив керівник місцевої ОВА.

23:31: очільник ОВА зазначив, що кількість поранених зросла до 11 осіб.

22:34: Як зауважив Кіпер, кількість загиблих зросла до 6.

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Вдруге за день цивільна інфраструктура Харкова під обстрілом російської армії.

"Підступний ворог намагається зірвати роботу Українського зернового коридору, вбиваючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру", – наголосив очільник ОВА.

22:06: Кулеба зазначив, що внаслідок обстрілу станом на той час п'ятеро людей загинули й дев'ятеро постраждали.

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"Всі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п’ятеро перебувають у важкому стані", – додав міністр. 

Він додав, що внаслідок обстрілу ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз "Shui Spirit".

За останні чотири дні це третє іноземне судно, атаковане ворогом.

Про ракетну небезпеку Кіпер попереджав близько 19, 20 та 22 годин 9 жовтня.

Армія РФ атакувала порт в Одесі: пошкоджено іноземне цивільне судно

Увечері 7 жовтня Росія поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки загинув громадянин України, п’ятеро іноземців дістали поранень.

Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

Ще пʼятеро іноземних громадян дістали поранень.

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Напередодні російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.

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