ЗСУ повідомили про ураження складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії, де зберігалося близько 400 іранських ударних дронів «Шахед». Як зазначило американське бізнесове видання Forbes, це складає майже 5% усіх таких 200-кілограмових дронів-камікадзе, які є у Москви. «Зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкту спостерігалася вторинна детонація. Знищення бази зберігання БпЛА «Шахед» суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних мешканців українських міст та сіл», — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Forbes також зазначив, що такі дрони, розроблені іранською компанією Shahed Aviation Industries, є для Росії основним засобом ураження на всій території України, і що з часу придбання перших «Шахедів» у 2022 році Росія запустила на українські міста понад 8 000 цих ударних дронів. Більше по темі Білий дім занепокоєний даними про можливе спілкування Путіна та Трампа Представниця Білого дому нагадала про лобіювання експрезидентом США надання більшої допомоги Україні.

The Defense Forces struck a Shahed UAV storage base near Oktyabrsky in the Krasnodar region of the Russian Federation.



According to the General Staff, around 400 combat drones were stored there. A direct hit on the target was confirmed, and secondary explosions were observed at… pic.twitter.com/d8tcTRO1k0 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 9, 2024

ЗСУ досягли значних успіхів завдяки власним безпілотним системам, і у світі вже визнали, що українські дрони «змінили обличчя війни». У ніч проти середи щонайменше 20 українських дронів налетіли на 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) армії РФ. Там зберігаються боєприпаси, які московські війська використовують на півночі України і в своїй Курській області (куди ЗСУ вторглись у серпні). Advertisement Водночас Кремль заявив, що всі 24 українські дрони, які з’явилися в небі Брянщини, були знищені, і що ніякої шкоди завдано не було [хоча детонація тривала впродовж усього дня – ред.]. Ураган Мілтон пошматував узбережжя Флориди – наслідки гірші, ніж очікувалося У середу ввечері вдруге за тиждень потужний ураган налетів на місто Сарасота. Швидкість вітру сягала рекордних 120 миль (193 км) на годину. Через ці безпрецедентні урагани президент США Джо Байден скасував заплановану поїздку до Німеччини, де мав обговорити питання війни в Україні з лідерами інших країн-членів НАТО на тлі галасу про нестачу коштів у федеральному бюджеті служб із надзвичайних ситуацій. Advertisement Буквально напередодні Байден сказав, що ураган Мілтон може стати найгіршим в Америці за останні 100 років. Те, що казали свідки за дві години після перших поривів вітру, підтверджує, що ці побоювання були небезпідставними. «Такого вітру ще ніколи не було», – розповіла мешканка Флориди (член сім’ї кореспондента Kyiv Post) Лорен Сміт, до якої вдалося додзвонитися о 20:50 за місцевим часом, невдовзі після того, як вона почула вибух трансформатора і в будинку зникло світло, а триметровий паркан знесло вітром.

Heavy rain and howling winds in Tampa, FL as Hurricane Milton continues to batter Central Florida after making landfall this evening. (From Matt Fripp in Tampa) #HurricaneMilton #FLWX pic.twitter.com/VyQ12UHGBF — Mitchell Keyes (@mitchellkeyeswx) October 10, 2024

Сміт, яка працює медичною сестрою в будинку престарілих міста Сент-Пітерзберг, як і інші працівники критичних державних установ і служб, не мала права евакуюватися, тож бачила все, що коїв ураган, з вікна своєї вітальні. Сміт виросла в Канзас Сіті (штат Міссурі). Вона пережила багато торнадо на Середньому Заході, виверження вулкану в Коста Ріці та ще три потужні урагани у Флориді, але звук цього, за її словами, був неначе з того світу. Advertisement «Мені ніяково це говорити, знаючи, що зараз переживають українці, але тут мені справді страшно», – казала Сміт, а в цей час ураган відривав від бетонних стін будинку сталевий навіс над ґанком. Зустріч у форматі «Рамштайн» перенесена на тиждень, і у четвер Зеленський поїде до Франції У четвер у Парижі президент Володимир Зеленський і його французький колега Емманюель Макрон обговорюватимуть війну в Україні і допомогу Франції. Пресслужба Макрона оголосила, що зустріч відбудеться в Єлисейському палаці о 15:00 за місцевим часом. Advertisement Наступного дня Зеленський поїде до Берліна, де матиме заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмайєром, хоча туди й не приїде президент США Джо Байден, який скасував свою зустріч із союзниками України через руйнівні урагани в Америці. «На цій зустрічі Президент Республіки підтвердить твердий намір Франції продовжувати неухильно надавати підтримку Україні та українському народу разом із нашими партнерами», – йдеться в пресрелізі пресслужби Макрона. Advertisement У середу Kyiv Post опублікував ексклюзивне відео, на якому французькі офіцери дають десяткам українським військовим теоретичні й практичні уроки польової тактики та операцій з використанням зброї. Відео надало Міністерство закордонних справ Франції. 12 жовтня Зеленський, Макрон і лідери інших країн НАТО мали взяти участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України (групи «Рамштайн»), але через катастрофічні наслідки ураганів у США, які змусили Байдена скасувати свою поїздку до Німеччини, зустріч перенесли на 17-18 жовтня, щоб вона збіглася в часі з зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі. Росія вкотре вдарила ракетами по Одещині. Цього разу загинуло п’ятеро цивільних. Московські сили продовжують бити по Одещині балістичними ракетами. У середу вони знову вдарили по портовій інфраструктурі, вбивши п’ятьох цивільних і поранивши ще дев’ятьох. П'ятеро загиблих і дев'ятеро постраждалих – наслідки чергової атаки російських терористів балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Усі постраждалі – українці. Наразі їм надається медична допомога, п'ятеро перебувають у важкому стані», – написав у соцмережах міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба. Як повідомила державна інформагенція Укрінформ, під час атаки росіян було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами – контейнеровоз Shui Spirit. Це вже третє іноземне судно, атаковане Росією, за останні чотири дні. Попри осуд міжнародної спільноти, Москва продовжує атакувати вантажні судна, багато з яких везуть із Одеси зерно для бідних африканських країн.

Russia continues to unlawfully hit civilian targets ahead of Ramstein meeting. (A classic tactic used by Russia before any int meeting) Container vessel Shui Spirit, last transited thru Bosphorus on Aug30th as Xiang Ying, was hit by ballistic missile in Odesa. Multiple fatalities https://t.co/pBCxAUep5t pic.twitter.com/5hUgOp5APL — Yörük Işık (@YorukIsik) October 10, 2024