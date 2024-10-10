"Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

АSTRА, посилаючися на систему моніторингу пожеж NASA зазначила, що пожежу зафіксували поряд з аеродромом.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники налетіли на російський військовий аеродром "Ханська" під Майкопом у республіці Адигея, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Раніше керівник Адигеї підтвердив атаку та подальшу пожежу в передмісті Майкопа та заявив про евакуацію мешканців селища Родниковий, яке прилягає до аеродрому.

Склад ПММ – це комплекс будівель та споруд, призначених для прийому, зберігання, технологічної перероблюванн, контролю якості палива, пального та спеціальних рідин, а також подачі їх на заправку спецавтотранспорту та паливних установок та машин.

Він матиме повноваження накладати штрафи на компанії, які порушили санкції.

Згодом Телеграм-канал додав, що на місці займання, яке зафіксувала система моніторингу пожеж NASA, міг перебувати склад ПММ.

За даними ворожого Міноборони, за цю ніч над Росією нібито знищено та перехоплено 92 БпЛА. заявили в Міноборони РФ. Про наліт на Адигею, де горить військовий аеродром, у відомстві не повідомляли

Як зазначається, 47 дронів перехопили та знищили над територією Краснодарського краю, 12 – над територією Курської області, 9 – над територією Ростовської, 4 – над територією Брянської, по два над територіями Бєлгородської області та Республіки Крим, а ще один – над територією Воронезької області й 15 – над Азовським морем.

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Дрони СБУ налетіли на військовий аеродром "Борісоглєбськ"

У ніч проти 3 жовтня дрони СБУ, Сил спеціальних операцій та інших Сил оборони налетіли на аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області Росії.

Як повідомляло поінформоване джерело в Службі безпеки України, на аеродромі, на який налетіли безпілотники СБУ та ССО, були розміщені склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального.

Російське міноборони заявило про масштабний дроновий наліт у ніч проти 3 жовтня.

Ворожі сили ППО нібито знешкодили 113 безпілотників у різних областях країни-агресора, а раніше подібну кількість дронів ГУР і СБУ запустили 17 травня для ударів по об'єктах на території Росії та тимчасово окупованого Криму.