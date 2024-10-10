У ніч проти 10 жовтня безпілотники налетіли на російський військовий аеродром "Ханська" під Майкопом у республіці Адигея, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Удар дронів по військовому аеродрому Ханська в Адигеї − подробиці
Спершу місцеві жителі почули вибухи зі сторони військового аеродрому.
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АSTRА, посилаючися на систему моніторингу пожеж NASA зазначила, що пожежу зафіксували поряд з аеродромом.
"Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханської, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.
На військовому аеродромі дислокована 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.
Згодом Телеграм-канал додав, що на місці займання, яке зафіксувала система моніторингу пожеж NASA, міг перебувати склад ПММ.
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Склад ПММ – це комплекс будівель та споруд, призначених для прийому, зберігання, технологічної перероблюванн, контролю якості палива, пального та спеціальних рідин, а також подачі їх на заправку спецавтотранспорту та паливних установок та машин.
Раніше керівник Адигеї підтвердив атаку та подальшу пожежу в передмісті Майкопа та заявив про евакуацію мешканців селища Родниковий, яке прилягає до аеродрому.
За даними ворожого Міноборони, за цю ніч над Росією нібито знищено та перехоплено 92 БпЛА. заявили в Міноборони РФ. Про наліт на Адигею, де горить військовий аеродром, у відомстві не повідомляли
Як зазначається, 47 дронів перехопили та знищили над територією Краснодарського краю, 12 – над територією Курської області, 9 – над територією Ростовської, 4 – над територією Брянської, по два над територіями Бєлгородської області та Республіки Крим, а ще один – над територією Воронезької області й 15 – над Азовським морем.
Дрони СБУ налетіли на військовий аеродром "Борісоглєбськ"
У ніч проти 3 жовтня дрони СБУ, Сил спеціальних операцій та інших Сил оборони налетіли на аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області Росії.
Як повідомляло поінформоване джерело в Службі безпеки України, на аеродромі, на який налетіли безпілотники СБУ та ССО, були розміщені склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального.
Російське міноборони заявило про масштабний дроновий наліт у ніч проти 3 жовтня.
Ворожі сили ППО нібито знешкодили 113 безпілотників у різних областях країни-агресора, а раніше подібну кількість дронів ГУР і СБУ запустили 17 травня для ударів по об'єктах на території Росії та тимчасово окупованого Криму.