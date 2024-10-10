Систематичні російські обстріли суден, що транспортують українське продовольство до вразливих країн, українських зернових сховищ і портової інфраструктури України є грубим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства.

Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси сказав речник ЄС Пітер Стано, передає кореспондент Укрінформу.

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Атаки на судна це відповідь охочим до миру з Путіним - подробиці

Стано нагадав, що впродовж кількох днів Росія здійснила ескалацію атак на цивільні судна, що транспортують українське зерно у Чорному морі, надалі підриваючи глобальну продовольчу безпеку та свободу судноплавства

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"Це є доповненням до вчинків Росії, яка руйнує українські зернові сховища та портову інфраструктуру шляхом щоденних цілеспрямованих атак та продовжує красти українське зерно. Всі ці дії є грубим порушенням міжнародного права і мають бути зупинені негайно", - зазначив речник ЄС.

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Вчора в порту Одеси російськими балістичними ракетами були уражені два судна - одне з Панами, інше - з Палау. Атака на порт призвела до загибелі принаймні семи людей, ще 11 були поранені.

Кілька днів тому атака була здійснена проти судна, що належить державі Сент-Кіттс і Невіс.

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Минулого місяця Росія провела бомбардування судна, яке транспортувало українське зерно до Єгипту, а перед цим обстріляла судно з Туреччини.

Ці атаки були здійснені на судна, що належать країнам, які Росія, за її заявами, вважає «дружніми».

Стано зауважив, що Росія прямо вражає поставки продовольства для людей, які найбільше його потребують.

Це доводить намір Росії продовжувати перетворювати продовольство на зброю, надалі негативно впливати на глобальну продовольчу безпеку, піддаючи мільйони людей ризику.

«Це також є відповіддю Путіна для всіх тих, хто говорить, що мир з Путіним можливий.

Ми закликаємо всі країни по усьому світу засудити російські атаки проти свободи судноплавства та глобальної продовольчої безпеки, здійснити тиск на Росію, щоб негайно зупинити ці атаки, як і злочинну агресію проти України», - наголосив речник ЄС.

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Удари Росії по іноземним суднам з продовольством − що відомо

9 жовтня російські війська атакували Одеську область, внаслідок ушкоджено контейнеровоз під прапором Панами "Shui Spirit".

7 жовтня армія РФ поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором Палау.

6 жовтня російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.

20 вересня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами «Іскандер-М», які пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.

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12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.