З 19 по 20 жовтня в Old Sessions House у Лондоні, Велика Британія, відбуватиметься фестиваль українського мистецтва Kyiv Art Sessions, повідомила пресслужба благодійної організації Art Shield.

Що таке Kyiv Art Sessions

Kyiv Art Sessions міститиме візуальне мистецтво, музику, кіно та бесіди.

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Осінній сезон ініціювали та організували український культурний центр "Дом Майстер Клас" і благодійна організація Art Shield.

За словами організаторів, сезони Kyiv Art Sessions мають представити найкращі зразки українського мистецтва у світі для показу правди про війну в Україні та привернення уваги світової спільноти до країни, чия культура та національна ідентичність перебувають під загрозою знищення.

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Програма осіннього сезону Kyiv Art Sessions міститиме такі події:

концерт української класичної музики "Дума про дім" у виконанні Камерного ансамблю "АртеХатта" та скрипальки Мирослави Которович і джазовий концерт I Believe у виконанні квартету Назгуль Шукаєвої, в програмі якого представлять авторську музику та українські пісні в джазовій обробці.

авторська виставка художниці Ганни Криволап "Київ у кольорах війни", фотовиставка "Культура vs війна" оператора-постановника та фотохудожника Сергія Михальчука;

показ художнього фільму "Тіні забутих предків" режисера СергіяПараджанова, а також показ повнометражного документального кіно Culture vs War.

Трейлер фільму Culture vs War

Трейлер повнометражного документального кіно Culture vs War про українських художників, музикантів, кінематографістів, фотографів, які стали воїнами-захисниками можна переглянути тут: