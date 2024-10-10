З 19 по 20 жовтня в Old Sessions House у Лондоні, Велика Британія, відбуватиметься фестиваль українського мистецтва Kyiv Art Sessions, повідомила пресслужба благодійної організації Art Shield.
Що таке Kyiv Art Sessions
Kyiv Art Sessions міститиме візуальне мистецтво, музику, кіно та бесіди.
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Осінній сезон ініціювали та організували український культурний центр "Дом Майстер Клас" і благодійна організація Art Shield.
За словами організаторів, сезони Kyiv Art Sessions мають представити найкращі зразки українського мистецтва у світі для показу правди про війну в Україні та привернення уваги світової спільноти до країни, чия культура та національна ідентичність перебувають під загрозою знищення.
Програма осіннього сезону Kyiv Art Sessions міститиме такі події:
- концерт української класичної музики "Дума про дім" у виконанні Камерного ансамблю "АртеХатта" та скрипальки Мирослави Которович і джазовий концерт I Believe у виконанні квартету Назгуль Шукаєвої, в програмі якого представлять авторську музику та українські пісні в джазовій обробці.
- авторська виставка художниці Ганни Криволап "Київ у кольорах війни", фотовиставка "Культура vs війна" оператора-постановника та фотохудожника Сергія Михальчука;
- показ художнього фільму "Тіні забутих предків" режисера СергіяПараджанова, а також показ повнометражного документального кіно Culture vs War.
Трейлер фільму Culture vs War
Трейлер повнометражного документального кіно Culture vs War про українських художників, музикантів, кінематографістів, фотографів, які стали воїнами-захисниками можна переглянути тут:
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Одним із запрошених учасників панельних дискусій буде український актор, режисер, військовослужбовець сил Територіальної Оборони й за сумісництвом герой фільму Ахтем Сеітаблаєв.
Фестиваль є благодійним, а зібрані кошти спрямують на підтримку українських митців та української творчої спільноти.
Кошти від продажу робіт вкладуть у продовження виробництва документального фільму.