10 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила члена "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхама Джахаута, пише Radio Liberty.

Ізраїль ліквідував Адхама Джахаута − подробиці

Він убитий унаслідок авіаудару в районі Кунейтра в Сирії.

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Розвідник передавав "Хезболлі" дані від джерел сирійського режиму та сприяв операціям проти Ізраїлю на Голанських висотах.

Ізраїль анексував Голанські висоти після захоплення їх у Сирії під час війни на Близькому Сході 1967 року, однак анексію не визнала більшість країн світу.

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ЦАХАЛ також ліквідувала двох командирів "Хезболли" на півдні Лівану. Їхні імена поки не оприлюднювали.

Водночас військові літаки Ізраїлю вдарили по складах боєприпасів у районі Бейрута та на півдні Лівану.

Ізраїль ударив по штаб-квартирі розвідки "Хезболли"

7 жовтня ізраїльські сили атакували об'єкти розвідки угруповання "Хезболла" в Бейруті.

Відомо про знищення центрів управління, засобів збору інформації та іншої інфраструктури бойовиків.

Більше по темі Трамп назвав президентські вибори в США 2024 «найважливішим днем ​​в історії Ізраїлю» ро це колишній президент США заявив під час заходів, присвячених річниці нападу ХАМАСу на Ізраїль.

ЦАХАЛ повідомляла про низку ударів по складах зброї "Хезболли" в тому ж районі. Після атак сталися вторинні вибухи, що вказує на наявність значних запасів озброєнь.

3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.

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2 жовтня, після ракетної атаки Ірану на Ізраїль, ЦАХАЛ завдала авіаударів по об'єктах угруповання "Хезболла" в Бейруті.

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".