Організація Об'єднаних Націй звинуватила Ізраїль в ударі по штаб-квартирі Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL), пише DW.

ООН звинуватила Ізраїль в ударі по штаб-квартирі − подробиці

Постраждалі миротворці впали з оглядової вежі UNIFIL у місті Ен-Накура після обстрілу з ізраїльського танка Меркава.

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Обидва постраждалих наразі перебувають у лікарні.

У заяві ООН зазначається, що ізраїльські військові вдарили й по інших позиціях UNIFIL, через що пошкоджені транспортні засоби та систему зв’язку, однак персонал не постраждав.

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Раніше UNIFIL відкинула пропозицію Ізраїлю перемістити своїх миротворців із зони на півдні Лівану.

Раніше керівник миротворчого контингенту ООН Жан-П'єр Лакруа зауважив, що безпека миротворців UNIFIL піддається загрозі, а оперативна діяльність зупинилася з 23 вересня.

"Миротворці були прикуті до своїх баз, і протягом значного часу перебували в укритті", − додав Лакруа.

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ЦАХАЛ ліквідувала чергового ватажка угруповання "Хезболла"

10 жовтня Армія оборони Ізраїлю знищила члена "Голанської терористичної мережі" у складі "Хезболли" Адхама Джахаута.

Він убитий унаслідок авіаудару в районі Кунейтра в Сирії.

Розвідник передавав "Хезболлі" дані від джерел сирійського режиму та сприяв операціям проти Ізраїлю на Голанських висотах.

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7 жовтня ізраїльські сили атакували об'єкти розвідки угруповання "Хезболла" в Бейруті.

Відомо про знищення центрів управління, засобів збору інформації та іншої інфраструктури бойовиків.

ЦАХАЛ повідомляла про низку ударів по складах зброї "Хезболли" в тому ж районі. Після атак сталися вторинні вибухи, що вказує на наявність значних запасів озброєнь.

3 жовтня ізраїльські сили провели операцію в районі міста Тулькарм, де ліквідували лідера терористичної мережі ХАМАС у цьому регіоні Захі Ясера Абд ар-Разек Уфі.