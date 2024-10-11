У середу ввечері моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила про прибуття літака ВКС РФ МіГ-31К на аеродром Мачуліщі, що за 12 кілометрів на південь від Мінська. Це викликало інтерес у військових кореспондентів. Коли наступного дня «Гаюн» повідомив про прибуття другого літака, військові експерти задумалися над можливими мотивами Москви.

Російські МіГи в Білорусі − що відомо

МіГ-31К — двомісний всепогодний винищувач великого радіусу дії, здатний нести аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал». Ця ракета, хоча й виявилася не такою високошвидкісною, як заявляли росіяни, все ж багато в чому перевершує можливості української ППО (окрім систем Patriot і SAMP-Т, кількість яких у Києва обмежена).

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У січні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протиповітряна оборона перехопила 25 із 63 «Кинджалів», використаних від початку повномасштабного вторгнення, і ще два, як повідомляється, були збиті над Києвом цього тижня.

Більше по темі Сили оборони України вночі знищили понад 40 російських дронів Окрім ворожих безпілотників на Україну також летіли 8 ракет.

В жовтні 2022 року Росія перекинула до Білорусі три винищувачі МіГ-31К, але вивела їх звідти в квітні 2023 року. На той час вони не були задіяні в операціях, і припускалося, що це було зроблено задля їхнього захисту, зважаючи на успішні дії української ППО проти московської авіації.

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Деякі спостерігачі вважають, що цього разу причина може бути тією ж. 14 серпня Україна здійснила масовану атаку безпілотників на військовий аеродром Саваслейка в Нижньогородській області Росії. В результаті щонайменше один МіГ-31К і два Іл-76 були знищені, а ще п'ять інших літаків, ймовірно МіГ-31К, були пошкоджені.

За словами авіаційного експерта і менеджера авіаційного сектору, керівника Інституту менеджменту та стратегій Богдана Долінце, у Росії на той час було близько десятка справних МіГ-31К. У кращому випадку (гіршому для Москви), це означає, що з ладу було виведено половину наявних літаків, а тому цілком резонно припустити, що МіГи були переміщені з міркувань захисту.

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Чому Росія перекинула до Білорусі винищувачі МіГ-31 − що варто знати

Керівник Українського центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко поділяє цю думку, але також задається питанням: чи не є це спробою провокації шляхом заохочення (або імітації) українського нападу на літак на території Білорусі, що спонукало би президента Олександра Лукашенка до безпосередньої участі у війні?

За іншою гіпотезою, яку оприлюднила інформагенція РБК-Україна з посиланням на військового коментатора, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, це може бути підготовка до чергового масованого ракетного удару, про який вже попереджала українська військова розвідка.

Костянтин Криволап – колишній інженер-випробувач КБ «Антонов», а нині авіаційний експерт і аналітик – розглядає ще гірший варіант, а саме удар «Кинджалами» безпосередньо з повітряного простору Білорусі або після перельоту на територію Росії і запуску ракет звідти через територію Білорусі. Така зміна звичного профілю атаки МіГів ускладнить українським силам перехоплення «Кинджалів». Це також дасть Росії можливість бити «Кинджалами» (дальність дії яких складає 1 500 кілометрів) по заходу України, водночас створюючи проблему для сил української протиповітряної оборони, адже їхня робота по російських літаках чи ракетах над територією Білорусі може втягнути її у війну.