Британський уряд розслідує справи 37 компаній, пов’язаних із Великою Британією, які потенційно порушили російські нафтові санкції, пише ВВС.

Справи про порушення антиросійських санкцій − подробиці

Тіньова міністерка закордонних справ від консерваторів Гаррієтт Болдуін зазначила, що санкції мають перекрити джерела фінансування російських військ і припинити повномасштабне вторгнення.

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За даними ВВС, назви компаній, щодо яких ведуть розслідування, невідомі, але деякі з них, імовірно, є морськими страховими компаніями.

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З грудня 2022 року британське Міністерство фінансів розпочало розслідування щодо 52 компаній, пов’язаних із Британією, підозрюваних у порушенні обмеження цін на російську нафту. Станом на серпень 2024 року 37 розслідувань тривали, а 15 завершили без жодних штрафів.

Антикорупційна організація Global Witness висловила підозру про те, що досі не наклали штрафів на британські компанії за порушення санкцій. Очільник відділу розслідування викопного палива організації Луїс Вілсон закликав до "сміливих дій" щодо таких підприємств.

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За його словами, в разі, якщо уряд Британії перешкоджатиме британським підприємствам сприяти "наживі Путіна", інші компанії вдадуться до аналогічних дій.

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Представник британського Мінфіну додав, що відомство вживатиме примусових заходів "там, де це необхідно", і "ставить порушників санкцій до відома".

Британія створила підрозділ для контролю торговельних санкцій проти РФ

10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торговельних санкцій OTSI.

OTSI зможе накладати штрафи на компанії, які порушили санкції, а також оприлюднювати інформацію про них.

Підрозділ зосередиться на забезпеченні дотримання обмежень на експорт професійних і ділових послуг, тоді як експорт та імпорт товарів залишатиметься в компетенції вже чинних підрозділів.

Уряд Британії раніше вніс у санкційний список п'ять суден і дві організації, пов'язані із транспортуванням російського скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".

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11 вересня Велика Британія додала до санкційного списку десять танкерів, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третіх країн.