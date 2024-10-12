Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала відмову кандидата від республіканців Дональда Трампа вийти на дебати з нею "слабким ходом", пише The Hill.

Реакція Гарріс на відмову Трампа вийти на повторні дебати − подробиці

"Думаю, це недобре для виборців. І також я думаю, що це доволі слабкий хід… Та навіть якщо він не погодиться на дебати, контраст на цих виборах вже зрозумілий. Ці вибори − про два дуже різних бачення нашої країни", − пояснила кандидатка в президенти США від демократів.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За її словами, позиція Трампа сфокусована на минулому, а Гарріс − на майбутньому.

Віцепрезидентка наголосила, що відмова Трампа брати участь у дебатах "принципово нічого не змінює".

Трамп вкотре відмовився від нових дебатів з Гарріс, навіть на Fox News

Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявляв, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 11 жовтня: Байден Трампу: «Перестань займатися дурнею» Італія прийматиме наступний саміт з відновлення України; Байден гнівно висловився щодо дезінформації про допомогу після урагану в США; вибухнув ще один резервуар на російській нафтобазі в Криму.

Він уже відхилив запрошення від CNN на дебати 23 жовтня, тоді як Гарріс прийняла запрошення від цього телеканалу.

Після того, як Байден відмовився від президентських перегонів, кандидаткою від демократів стала Гарріс і за деякими опитуваннями вона має невелику перевагу на експрезидентом-республіканцем.