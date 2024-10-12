Південна Корея та Україна ідентифікують військовослужбовців Північної Кореї, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання поряд із ворожою армією, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
Військові з КНДР навчаються в Росії − подробиці
Аналітики з посиланням на матеріал видання The Washington Post пояснили, що представники Південної Кореї та України заявили, що північнокорейські солдати воюють разом із військами Росії в Україні.
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Представник української військової розвідки зазначив, що деякі офіцери з КНДР спостерігають за російськими військами та вивчають поле бою на ТОТ України, однак в Україні цю інформацію ще не підтвердили.
Як додав неназваний український чиновник, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців навчаються в Росії.
Російське командування може розгорнути їх на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонних районах Росії для звільнення російських резервів.
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ISW зауважив, що масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія могла б розгорнути на лінії фронту поки невідомі, але вони можуть допомогти Росії залучити додаткові сили до пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію літнього наступу.
Ракетний удар ЗСУ знищив офіцерів армії КНДР під Донецьком
Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів із КНДР, які прибули для обміну досвідом з росіянами.
Джерела Kyiv Post у спецслужбах зазначали, що ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення.
Раніше Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) доповідало про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців з КНДР, зокрема підрозділів інженерних військ.
КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів.