Південна Корея та Україна ідентифікують військовослужбовців Північної Кореї, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання поряд із ворожою армією, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Військові з КНДР навчаються в Росії − подробиці

Аналітики з посиланням на матеріал видання The Washington Post пояснили, що представники Південної Кореї та України заявили, що північнокорейські солдати воюють разом із військами Росії в Україні.

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Представник української військової розвідки зазначив, що деякі офіцери з КНДР спостерігають за російськими військами та вивчають поле бою на ТОТ України, однак в Україні цю інформацію ще не підтвердили.

Як додав неназваний український чиновник, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців навчаються в Росії.

Російське командування може розгорнути їх на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонних районах Росії для звільнення російських резервів.

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ISW зауважив, що масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія могла б розгорнути на лінії фронту поки невідомі, але вони можуть допомогти Росії залучити додаткові сили до пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію літнього наступу.

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Ракетний удар ЗСУ знищив офіцерів армії КНДР під Донецьком

Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів із КНДР, які прибули для обміну досвідом з росіянами.

Джерела Kyiv Post у спецслужбах зазначали, що ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) доповідало про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців з КНДР, зокрема підрозділів інженерних військ.

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КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів.

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