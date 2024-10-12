У ніч проти 12 жовтня українські сили ППО знешкодили 24 російські ударні БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака на Україну 12 жовтня − подробиці

Окрім БпЛА, ворог атакував Україну ракетами невстановленого типу з Бєлгородської області.

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Загалом Росія запустила 28 дронів із Курська та Приморсько-Ахтарська, два з яких були локаційно втрачені внаслідок протидії РЕБ, а 24 − ліквідовані.

Дрони збивали у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській і Херсонській областях.

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ППО ліквідувала майже половину ворожих БпЛА під час нальоту 11 жовтня

У ніч проти 11 жовтня Сили оборони України знищили 29 із 66 російських ударних БпЛА.

Окрім дронів Росія запускала балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, а також керовану авіаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

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