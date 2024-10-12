Міністри оборони країн НАТО розпочнуть перегляд десятирічної політики Альянсу щодо відносин із Росією через загрозу з боку Кремля, пише Politico з посиланням на американського високопосадовця.

Нова стратегія відносин НАТО з Росією − подробиці

Країни Північноатлантичного союзу визначають елементи стратегії щодо країни-агресора та просувають дебати всередині Альянсу щодо майбутнього Основоположного акту НАТО-Росія.

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"Настав час розробити нову стратегію щодо конкретних позицій [союзників – ред.]", – наголосив високопосадовець.

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Офіційні дискусії на нижчому рівні тривають кілька місяців, однак зустріч міністрів оборони наступного тижня стане першим із кількох раундів дискусій на рівні міністрів щодо цієї проблеми.

"Зараз ми повинні мати розуміння в Альянсі…, що [Основоположний акт – ред.] і Рада НАТО-Росія були створені для іншої епохи, і я думаю, що союзники готові сказати, що це була інша епоха у наших відносинах із Росією, і тому необхідно щось нове", – пояснив американський високопосадовець.

Рада НАТО-Росія – орган, створений після Холодної війни для партнерства з питань безпеки та спільних проєктів. Він не збирався з 2022 року.

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Генсек НАТО заявляв про необхідність посилення ППО України

2 жовтня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вперше поговорив із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Розмова між лідерами розпочалася з привітань Рютте зі вступом на посаду.

Потім сторони обговорили ситуацію в Україні, а також перспективи розширення НАТО та погіршення ситуації на Близькому Сході.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що для Альянсу підтримка України та забезпечення умов для її перемоги залишатиметься пріоритетом.

Раніше Президент України Володимир Зеленський привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.