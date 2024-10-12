У США надають перевагу експрезиденту США Дональду Трампу перед віцепрезиденткою Камалою Гарріс у питанні щодо того, хто краще врегулює війну в Україні, повідомляється в опитуванні Wall Street Journal, проведеному в семи штатах.

Хто з кандидатів у президенти США має чітку позицію щодо врегулювання війни

У питанні російської агресії Трамп лідирує з 50% проти 39% у Гарріс, а в питанні про війну між Ізраїлем і ХАМАС Гарріс отримала підтримку лише третини опитаних.

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За даними Wall Street Journal, наступний президент матиме справу з усіма незавершеними конфліктами.

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Республіканці виступають проти допомоги Україні, а демократи розділилися в думках щодо того, чи мають США продовжувати озброювати Ізраїль на тлі осуду щодо великих жертв серед цивільного населення та гуманітарної кризи в секторі Гази.

Лідерство Трампа частково підтримують і незалежні експерти, майже половина з яких вважає, що він краще впорається з війною РФ проти України.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 11 жовтня: Байден Трампу: «Перестань займатися дурнею» Італія прийматиме наступний саміт з відновлення України; Байден гнівно висловився щодо дезінформації про допомогу після урагану в США; вибухнув ще один резервуар на російській нафтобазі в Криму.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон наголосив на небажанні продовжувати підтримку США України. На його думку, якщо Трамп переможе, то кандидат від республіканців зможе "завершити цей конфлікт".

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Віцепрезидентка США Гарріс відреагувала на відмову Трампа вийти на повторні дебати

Кандидатка в президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс назвала відмову кандидата від республіканців Дональда Трампа вийти на дебати з нею "слабким ходом".

Трамп і Гарріс зустрілися на дебатах 10 вересня. Відразу після них Трамп заявляв, що до виборів президента США 2024, призначених на 5 листопада, більше не буде дебатувати з Гарріс.

Він уже відхилив запрошення від CNN на дебати 23 жовтня, тоді як Гарріс прийняла запрошення від цього телеканалу.

Після того, як Байден відмовився від президентських перегонів, кандидаткою від демократів стала Гарріс і за деякими опитуваннями вона має невелику перевагу на експрезидентом-республіканцем.

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Дональд Трамп, у своєму виступі під час заходів з нагоди річниці атаки ХАМАСу на Ізраїль, заявив, що його перемога чи поразка на президентських виборах в США 2024 стане "найважливішим днем в історії Ізраїлю".