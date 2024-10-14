Північнокорейські військові незабаром можуть підірвати дві єдині автомобільні дорого між КНДР і Південною Кореєю.

Про це пише Yonhap, посилаючися на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) південнокорейської армії.

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Чому КНДР хоче підірвати дороги до Південної Кореї − подробиці

"Після заяви Корейської народної армії 9 жовтня [про рішення відгородити територію КНДР від Півдня – ред.] північнокорейські військові проводять роботи, що можуть бути пов’язані з підготовкою до підриву доріг уздовж ліній Кьонгі та Донхе", − йдеться в повідомленні JCS.

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Перша лінія і дорога розташована на заході півострова, а друга − на східній стороні біля узбережжя Японського моря.

Сеул вважає, що Північна Корея може підірвати дороги аже цього тижня та вдатися до інших провокацій. Наразі JCS стежить за діями північнокорейських військових і готовий вжити заходів для захисту мешканців Південної Кореї.

Більше по темі Північна Корея надає Росії зброю та людей до її військових сил Раніше повідомлялося, що кілька тисяч військових КНДР готуються до війни проти України на території Росії.

КНДР перевела артилерійські підрозділи в стан бойової готовності

Yonhap також писав, що Північна Корея наказала привести артилерійські підрозділи біля кордону з Південною Кореєю в повну бойову готовність.

Країна також посилила спостереження за ППО Пхеньяна через нібито можливі проникнення південнокорейських дронів.

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У наказі про оперативну готовність зазначається, що вісім артилерійських бригад мають бути переведені у бойову готовність до 20:00 13 жовтня, а також мають бути завершені проєкти з оперативної безпеки.

Північна Корея надає Росії зброю та людей до її військових сил

Північна Корея надає Росії зброю, а також власних військових.

Наразі союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї, нарощується. Йдеться не лише про передачу зброї, а й про надання людей із КНДР до військових сил Росії.

Південна Корея та Україна ідентифікували військовослужбовців Північної Кореї, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання поряд із ворожою армією.

Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів із КНДР.