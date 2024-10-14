Північнокорейські військові незабаром можуть підірвати дві єдині автомобільні дорого між КНДР і Південною Кореєю.
Про це пише Yonhap, посилаючися на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) південнокорейської армії.
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Чому КНДР хоче підірвати дороги до Південної Кореї − подробиці
"Після заяви Корейської народної армії 9 жовтня [про рішення відгородити територію КНДР від Півдня – ред.] північнокорейські військові проводять роботи, що можуть бути пов’язані з підготовкою до підриву доріг уздовж ліній Кьонгі та Донхе", − йдеться в повідомленні JCS.
Перша лінія і дорога розташована на заході півострова, а друга − на східній стороні біля узбережжя Японського моря.
Сеул вважає, що Північна Корея може підірвати дороги аже цього тижня та вдатися до інших провокацій. Наразі JCS стежить за діями північнокорейських військових і готовий вжити заходів для захисту мешканців Південної Кореї.
Північна Корея надає Росії зброю та людей до її військових сил
КНДР перевела артилерійські підрозділи в стан бойової готовності
Yonhap також писав, що Північна Корея наказала привести артилерійські підрозділи біля кордону з Південною Кореєю в повну бойову готовність.
Країна також посилила спостереження за ППО Пхеньяна через нібито можливі проникнення південнокорейських дронів.
У наказі про оперативну готовність зазначається, що вісім артилерійських бригад мають бути переведені у бойову готовність до 20:00 13 жовтня, а також мають бути завершені проєкти з оперативної безпеки.
Північна Корея надає Росії зброю та людей до її військових сил
Північна Корея надає Росії зброю, а також власних військових.
Наразі союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї, нарощується. Йдеться не лише про передачу зброї, а й про надання людей із КНДР до військових сил Росії.
Південна Корея та Україна ідентифікували військовослужбовців Північної Кореї, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання поряд із ворожою армією.
Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів із КНДР.