Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти іранських фізичних і юридичних осіб за «небезпечну та дестабілізаційну» діяльність Ірану на Близькому Сході.

Про це повідомили на сайті уряду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Санкції Британії проти Ірану - що відомо

Як зазначається, нові санкції спрямовані проти семи високопосадовців іранської армії, Військово-повітряних сил Ірану та двох організацій, пов’язаних із розробкою іранських балістичних і крилатих ракет.

Advertisement

Під обмеження потрапили:

головнокомандувач армії Ірану Абдолрахім Мусаві

командувач іранських ВПС Хамід Вахеді

начальник розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммад Каземі.

Зокрема проти них та інших чотирьох осіб буде застосовано заборону на в’їзд до Британії та заморожування активів.

Також під санкції Великої Британії потрапило Іранське космічне агентство, яке розробляє технології космічних ракет-носіїв, які застосовують у розробці балістичних ракет.

Іран масовано атакував Ізраїль

1 жовтня Іран запустив на Ізраїль понад 180 ракет під час масованої ракетної атаки.

Більше по темі Богдан Нагайло в ефірі "Прямого" про ймовірність Третьої світової війни Шефредактор Kyiv Post в ефірі телеканалу "Прямий" розповідає про занепокоєння Трампа щодо Третьої світової, конфлікт на Близькому Сході, заклик Обами підтримувати Гарріс на цьогорічних виборах у США.

Також армія Ірану завдала потужних ударів на Близькому Сході, як це було протягом останнього року.

"Іран вчинив серйозний акт агресії, що може призвести до ескалації на Близькому Сході", − пояснив речник ЦАХАЛу.

ЄС ввів санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет

Рада Європейського Союзу запровадила проти Ірану додаткові санкції у відповідь на постачання Росії ракетного озброєння і дронів.

Advertisement

Обмеження поширюються на осіб та установи, які відповідають за розробку та передання Росії БпЛА, ракет і відповідних технологій для підтримки її війни проти України.

Також санкції стосуються відповідальних за озброєння груп та організацій, що підривають мир і безпеку на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря.

До санкційного переліку внесено: