Президент України Володимир Зеленський публічно представить План перемоги під час виступу у Верховній Раді цього тижня.
Про це повідомили радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко та народний депутат України Олексій Гончаренко.
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Президент України може представить План перемоги - подробиці
Лещенко розповів, що виступ Президента відбудеться у середу, 16 жовтня.
"Очевидно, зараз тільки одна причина для цього заходу - це публічне представлення плану перемоги", - уточнив він.
Гончаренко підтвердив виступ Зеленського і представлення Плану перемоги.
План перемоги України - що відомо
9 жовтня президент України наголосив, що у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни
5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».
«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.
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Володимир Зеленський наголосив, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.