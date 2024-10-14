Президент України Володимир Зеленський публічно представить План перемоги під час виступу у Верховній Раді цього тижня.

Про це повідомили радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко та народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Президент України може представить План перемоги - подробиці

Лещенко розповів, що виступ Президента відбудеться у середу, 16 жовтня.

"Очевидно, зараз тільки одна причина для цього заходу - це публічне представлення плану перемоги", - уточнив він.

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Гончаренко підтвердив виступ Зеленського і представлення Плану перемоги.

План перемоги України - що відомо

9 жовтня президент України наголосив, що у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни

5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі «Рамштайн».

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України - те, що здатне зупинити російську агресію», - написав президент.

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