Цієї зими Російська Федерація планує залучити до війни в Україні Північну Корею. Ще низка країн спеціально інвестує у РФ для затягування війни.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї
"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", - зазначив Зеленський.
Він додав, що важливим лишається і зовнішньополітичний напрямок. Зокрема, відносини України з партнерами та імовірні кроки, які можуть допомогти оборонятись і досягати результату.
"У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та нашим дипломатам. Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали", - наголосив Президент.
На фронт передали мільйон дронів − Зеленський
Кілька тисяч військових із КНДР навчаються в Росії
Південна Корея та Україна ідентифікували військовослужбовців Північної Кореї, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання поряд із ворожою армією.
Деякі офіцери з КНДР спостерігають за російськими військами та вивчають поле бою на ТОТ України, однак в Україні цю інформацію ще не підтвердили.
Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів із КНДР.
КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів.