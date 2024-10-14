Цієї зими Російська Федерація планує залучити до війни в Україні Північну Корею. Ще низка країн спеціально інвестує у РФ для затягування війни.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

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Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї

"Провів Ставку. Кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни", - зазначив Зеленський.

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Він додав, що важливим лишається і зовнішньополітичний напрямок. Зокрема, відносини України з партнерами та імовірні кроки, які можуть допомогти оборонятись і досягати результату.

"У відповідь дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та нашим дипломатам. Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали", - наголосив Президент.