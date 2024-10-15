Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний союз продовжить підтримку України попри погрози з боку Росії, повідомляє Reuters.

Заява Рютте про допомогу НАТО попри погрози Росії − подробиці

"Наше послання чітке: ми будемо діяти, робитимемо все необхідне, щоб гарантувати, що він не досягне своєї мети, і що Україна здобуде перемогу", − зауважив Рютте.

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Генсек виступив із цією заявою в казармах Клей на американській базі, де розміщено штаб місії "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовці кадрів для України" (NSATU). Вона поступово перейматиме координацію західної військової допомоги Україні.

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Цей крок захистить допомогу в разі повернення до Білого дому Дональда Трампа. Але передача координації до НАТО матиме обмежений вплив, оскільки саме Штати є провідною державою Альянсу та надають значну частину зброї для України.

Більше по темі Путін направив у Думу Договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю Головна стаття угоди передбачає, що в разі нападу на Росію чи Північну Корею та оголошення війни, інша сторона надасть військову та іншу допомогу, використовуючи всі наявні засоби.

Чисельність військових NSATU сягне близько 700 осіб, зокрема й військових, розміщених у штаб-квартирі НАТО в Бельгії та в логістичних центрах Польщі та Румунії.

За словами Рютте, для НАТО важливо мати повний набір засобів для стримування російської загрози.

"Ми − НАТО. Ми − оборонний альянс і не прагнемо захоплення чужих територій. Як найсильніший демократичний альянс в історії, що об'єднує мільярд людей, ми готові протистояти будь-яким загрозам. Наші противники нас ніколи не залякають", − наголосив Рютте.

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Масштабні ядерні навчання НАТО "Стійкий полудень" − що треба знати

14 жовтня розпочалися щорічні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon).

У навчаннях беруть участь близько 2 тис. військовослужбовців на восьми європейських авіаційних базах. Перші два тижні проходитимуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря, тобто в повітряному просторі Великої Британії та Данії.

Залучать також понад 60 літаків із 13 країн Альянсу, серед яких сучасні винищувачі, здатні нести американські ядерні бомби, розміщені в Європі, дальні бомбардувальники, літаки спостереження та дозаправлення.