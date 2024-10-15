Китай має армію шпигунів, яка складається зі щонайменше 600 тис. осіб, пише The Wall Street Journal.

Китайська мережа шпигунів − подробиці

За словами журналістів WSJ, розвідувальні операції Китаю обійшли за масштабами діяльність КДБ (Комітет державної безпеки СРСР) за часів холодної війни. Китайські операції здебільшого являють собою кібератаки та наукове або промислове шпигунство.

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Для Заходу боротьба з китайськими шпигунами ускладнена через децентралізованість операцій із безліччю відомств і приватних компаній. Зазвичай агенти КНР діють автономно.

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Згідно з даними ФБР, у Китаю значно більше хакерів, ніж кількість кіберперсоналу американського відомства. Хакерська програма Китаю, за словами директора ФБР Крістофера Рея, перевершує програми інших великих держав "разом узятих".

Литва відмовилася від китайської техніки у державних установах

З 2025 року державним установам Литви заборонять використовувати обладнання з "неблагонадійних країн", до переліку яких входить Китай.

Більше по темі Росія та Китай провели спільне патрулювання у Тихому океані Патрулювання російських і китайських ВМС розпочалося після того, як дві країни провели спільні військові навчання.

Китайські камери відеоспостереження, телефони, фотоапарати, дрони, комп'ютери та іншу техніку замінять в усіх держустановах. Міністерство внутрішніх справ, відділи поліції, пожежно-рятувальної та прикордонної служби вже почали процес заміни технічного обладнання.

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Близько 60% іноземних деталей, знайдених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять до Росії з Китаю. Україна мала дискусії на цю тему з виробниками зброї. Важливі деталі, які необхідні для систем спостереження, безпілотників і ракет, також походять зі Сполучених Штатів, Нідерландів, Японії та Швейцарії.