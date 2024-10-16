Активізація Північної Кореї в російсько-українській війні загрожує серйозними викликами. Постачання зброї на допомогу Росії значно просунулося – якщо починалося воно зі снарядів, то наразі КНДР постачає до Росії балістичні ракети. Нещодавно стало відомо, що КНДР може відправити до України своїх солдатів. Як мінімум, на фронті присутня певна кількість військового персоналу – нещодавно українські Збройні сили знищили ракетним ударом 6 офіцерів КНДР. Посилення співпраці з Росією вилилося в підписання північнокорейсько-російського договору про стратегічну співпрацю.

Advertisement

Kyiv Post поспілкувався з Миколою Поліщуком – кореєзнавцем, який вже понад 20 років (з 1999) є віцепрезидентом громадської організації «Товариство «Україна-КНДР», неодноразово відвідував Північну Корею та написав книгу про цю країну і свій досвід роботи там, яку невдовзі презентує.

Більше по темі Військові КНДР залишили позиції на російсько-українському кордоні - джерела Інцидент відбувся за 7 кілометрів від державного кордону з Україною, на межі Брянської та Курської областей.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Микола Поліщук. Фото: "Український інтерес"

- Розкажіть детальніше про договір Путіна та Кіма про «стратегічну співпрацю» між РФ і КНДР. Що він визначає і наскільки посилить участь КНДР у війні?

Advertisement

Ці дві держави ніколи не робили те, що вони зобов'язувалися за договорами. Путін обіцяв наші кордони визнавати і флот вивести в 2017 році. Там у договорі все описано дуже так погрозливо, але чи виконувати взяті на себе зобов'язання – буде вирішувати кожен, виходячи з доцільності in momentum. Виглядає так, що головний смисл того договору – лякати європейських лідерів. Ну і для внутрішнього вжитку: мовляв, у нас от і союзники ще десь залишилися. Це з точки зору Путіна. Цікаво, що на побутовому рівні обидва народи вважають одне одного тупими, нецивілізованими, майже що мавпами.

Advertisement

- КНДР надає ракети та боєприпаси росіянам. Наскільки масштабно вона може втягнутися у війну саме військами?

Гадаю, зараз рано говорити про пряму участь північнокорейських регулярних частин. Переміщення тисяч солдатів по російській території ніяк не пройшло б непоміченим. Якщо і є якісь північні корейці на фронті, то це або військові спостерігачі, які вчаться воювати, або обслуговуючий персонал їхньої техніки. Мені здається так, що Росія експлуатує північнокорейську тему (подання Путіним на ратифікацію в Думу відповідного закону, зокрема) для залякування Заходу. Так само, як нещодавно Путін лякав Захід розширенням підстав для застосування ядерної зброї. Поки немає підтвердження, що це за частини і де вони, говорити про тисячі північнокорейців на фронті зарано. Згадаймо, що зовсім нещодавно нам говорили про десять тисяч солдатів інженерних військ із КНДР – це все не підтвердилось. Плюс сама інтеграція військових однієї держави в армію іншої – це ж складний процес. Це ж не найманців наймати для поповнення особового складу. Тому чекаємо розвиток подій, зберігаємо спокій.

Advertisement

- Але Північна Корея вдалася до ескалації і на самому корейському півострові, підриваючи дороги і мости на кордоні з Південною Кореєю…

Нинішня внутрішньокорейська активність із підірваними дорогами пояснюється тим, що південні корейці проводять спільні з американцями навчання, плюс їхні праві політики замість повітряних куль почали запускати вже безпілотники з листівками.

- Яка позиція Китаю щодо цього? Чому він спокійно дивиться на активізацію співпраці РФ і КНДР?

Advertisement

Китаю це все не подобається, бо явно не вписується в його мирний план, який він проштовхує, тож якраз він швидше є стримуючим фактором. Але попри те, що Пхеньян сильно економічно залежний від Пекіну, політично він дуже часто його ігнорує. Можна сказати, що після того, як Північна Корея відчула підтримку Росії, вона стала ще менш залежною від Пекіну і, можливо, це теж впливає на їхню риторику щодо Сеула.

- Чому КНДР наважилася надсилати боєприпаси та військових фактично в Європу? Вони усвідомлюють ризики ескалації?

На мою думку, першопричиною всього, що відбувається, я б таки назвав відмову нинішньої американської адміністрації від ролі світового поліцейського, що провокує конфлікти у планетарному масштабі.

Advertisement

Що в КНДР знають про Україну? Вони усвідомлюють, що це окрема, суверенна, незалежна держава?

Загалом, коли корейці їдуть до українців чи зустрічаються з українцями, то, як в СРСР, їх інструктують навчені люди, які більш-менш знають про країну. Тобто, наприклад, про Бандеру вони знають. В КНДР продається українське пиво, вони літають на українських літаках Ан-148. Ще я возив туди фільм «Штольня» на кінопоказ. Там, до речі, є товариство дружби з Україною, принаймні було… Тож про Україну їм відомо. Хоча пропаганда йде цілком у російському руслі – в Україні фашистський режим, і так далі… Джерелом інформації про Україну у них виступають видання типу радянських "Вокруг света" і "За рубежом". Навіть не знаю, чи є саме журнали, але сторінки в центральних газетах дають міжнародну інформацію, хоч і цензуровану.