Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський обговорив із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном можливість ураження військових об’єктів Росії "в оперативній та стратегічній глибині".

Про це Сирський повідомив у Телеграм.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Що пропонує Британія щодо далекобійних ударів України

Сирський повідомив британського колегу про актуальну стратегічну ситуацію та організацію відсічі російській агресії на визначених ділянках фронту.

Advertisement

Вони обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. Наразі британська сторона працює над своєю частиною практичного втілення українського Плану перемоги.

За словами Сирського, питання надання військової техніки та озброєння, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження є "основними стовпами" військового співробітництва між країнами.

Більше по темі Росіяни на ТОТ формують зі студентів загони "дружинників" Туди потрапляють студенти фейкових навчальних закладів із Мелітополя та Бердянська.

Головнокомандувач звернув увагу британського колеги на порушення міжнародного гуманітарного права та численні воєнні злочини ворога, комбіновані удари по критичній інфраструктурі України та невибіркові масовані бомбардування цивільних об’єктів.

Advertisement

Україна має повне право бити по цілях у РФ, з яких її атакують

За словами старшого представника НАТО в Україні Патріка Тернера, згідно з міжнародним правом, Україна має абсолютне право в межах права на самозахист, закріпленого у Статуті ООН, завдавати ударів по військових цілях за межами своїх кордонів, з яких РФ здійснює атаки. Україна вже користується цим правом як за допомогою зброї, наданої союзниками з НАТО, так і за допомогою власного озброєння.

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний альянс продовжить підтримку України попри погрози з боку Росії.