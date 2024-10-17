Як повідомляє Голос Америки, посол США в НАТО Джуліан Сміт у відповідь на запитання журналістів про членство України заявила, що позиція НАТО залишається незмінною.

"На саміті з нагоди 75-річчя цього літа ми чітко заявили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Однак ми не на тому етапі, коли буде запропоноване офіційне запрошення в короткостроковій перспективі", – сказала вона, додавши, що будуть продовжуватися обговорення з Україною про те, як вона може наблизитися до вступу в НАТО.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі 17-18 жовтня президент України Володимир Зеленський представив Верховній Раді, план "перемоги" України.

Він підкреслив, що формальне запрошення до НАТО є критичним для стратегії України щодо перемоги у війні з Росією, і що цей крок буде "фундаментальним" для забезпечення миру.

Іншим пріоритетом для України, згідно з планом Зеленського, що містить п’ять пунктів, є зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї на російській території. Київ вважає, що це має вирішальне значення для виведення з ладу військової інфраструктури Росії та досягнення перемоги.

Advertisement

Однак Сміт уточнила, що в політиці США щодо використання Україною далекобійної зброї жодних змін не відбулося.

"Ми продовжуємо надавати Україні необхідні засоби для захисту її території. Українці ефективно використовують цю зброю, зокрема в Криму та інших регіонах", – зазначила вона.

Говорячи про майбутню зустріч міністрів оборони, Сміт сказала, що очікується оголошення додаткової підтримки для Збройних сил України. Україна, зокрема, просила надати їй більше систем протиповітряної оборони, артилерії, боєприпасів та броньованої техніки.

План перемоги Зеленського і останні кроки США - що відомо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді так званий план перемоги.

Advertisement

Як зазначив Зеленський, план має п'ять таких головних пунктів:

Геополітика . Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції.

. Запрошення України в НАТО зараз як "свідчення рішучості" партнерів і їхнього бачення Україну в "архітектурі безпеки". Цей пункт містить і неминучість Євроінтеграції. Ведення війни . Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів.

. Продовження операцій на території Росії та зняття заборони на удари по її території, виведення ППО, спільне з партнерами збиття ворожої авіації, розширення використання українських дронів і ракет, доступ до розвідданих партнерів. Розміщення комплексного неядерного пакета стримування, який захистить від Росії та звузить її можливості.

Економіка . Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій.

. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення економічних санкцій. Безпека. Українські військові зможуть застосувати свій досвід для зміцнення оборони НАТО та Європи після завершення війни.

Другий, третій та четвертий пункти мають додатки, які поки презентували лише партнерам.

Білий дім заявив, що в середу, 16 жовтня, під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Києву на 425 мільйонів доларів. Розмова відбулася перед прощальним візитом Байдена до Берліна для обговорення питання України.

У повідомленні про розмову сказано, що до пакету входять засоби протиповітряної оборони та броньовані машини. Байден також повідомив Зеленського "про свої зусилля щодо збільшення військової допомоги Україні до кінця свого терміну на посаді".