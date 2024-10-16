16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій план перемоги України, який складається з 5 пунктів і трьох секретних додатків. 5 пунктів були озвучені, три секретні додатки – ні. За словами Президента, вони вже передані тим західним союзникам, від яких найбільше залежить постачання зброї Україні.
Kyiv Post розбирався, що включають пункти Плану перемоги, та чому вони такі, які є.
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На початку Президент окреслив контекст прийняття саме такого плану, який представляв у парламенті: Росія не бажає дипломатичного закінчення війни, висуваючи ультиматуми й не припиняючи удари по українській критичній інфраструктурі, що каже про те, що росіяни не планують реально досягати миру. Китай, як прямо зазначив Зеленський, підтримує Росію. Крім того, нарощують поставки до Росії її союзники – Північна Корея та Іран. КНДР, зокрема, постачає в РФ не лише озброєння, а й людей – як солдатів, так і працівників військових заводів. Звідси головна ідея плану – Україна має бути посилена настільки, щоб змогла стримати удар коаліції Росії, КНДР та Ірану.
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Пункт 1. Західні країни мають прямо зараз запросити Україну до НАТО. Це буде демонстрація намірів включити Україну в систему безпеки Заходу. Крім того, на думку Зеленського, це був би прояв сміливості Заходу.
Пункт 2. Посилення українських оборонних спроможностей, надання Україні зброї в більших обсягах і дозволу застосовувати цю зброю по цілях у глибині Росії. Цей пункт містить таємний додаток, переданий союзникам.
Пункт 3. «Стримування». Президент закликав західні країни розмістити на території України неядерний контингент військового стримування після війни для унеможливлення подальшої російської агресії. До нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, та Італії.
Пункт 4. Економічний. Президент зазначив, що Україна має багато покладів корисних копалин і підприємств, які можуть бути використані ворогом у разі її поразки. Він запропонував економічні угоди з західними державами.
Пункт 5. Безпековий. Після війни Україна матиме найбільшу армію, бо має досвід використання західної зброї в повномасштабній війні. Україна запропонує заміщення американських військових у Європі військовими ЗСУ після закінчення війни.
Президент зазначив, що Україна не буде останньою ціллю Путіна, якщо він переможе тут. Під ударом можуть опинитись інші країни, а перемога над РФ в Україні принесе мир і в інші регіони, де РФ нарощує активність – зокрема, на Близькому сході та в Африці.
Перша реакція українських соцмереж і політиків була очікуваною – всіх здивувало, що План перемоги є по суті набором пропозицій, прохань і вимог до західних союзників. Це породжує одразу два питання, одне з яких – від військових.
«А якщо хтось на тому кінці скаже «Ні?» – запитав офіцер ЗСУ, який дивився разом із Kyiv Post трансляцію засідання Ради. – Так, Захід має допомагати нам, і це в його інтересах, але якщо так станеться, що не зможе, або через тих чи інших політиків не схоче? Що тоді?».
Інше запитання поставили опозиційні політики.
«Ми майже все спихнули на партнерів. А які вимоги ми ставимо до себе? – написав народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. – Де пункт про боротьбу з корупцією, про укріплення демократичних інститутів і т.д.? Ми багато вимагаємо від партнерів, а наша роль в цьому яка?».
Колега Гончаренка Вікторія Сюмар написала: «Подяка і побажання щодо партнерів – теж добре. Як і заяви про безальтернативність демократії та єдності. Це, правда, варто ще в життя втілити. Як і посилення свого ВПК і армії. Як і виробництво ракет. Як і контролюючі функції парламенту, і ефективну взаємодію органів влади, реальне кадрове посилення уряду, реальні зміни в Міноборони».
Аналогічним чином критикували план Зеленського і медійники, які регулярно бувають у США й обізнані з американським порядком денним.
«Обидва табори – і у Дональда Трампа, і в оточенні Байдена – план сприйняли критично (але не негативно, це теж важливо розуміти) і мають до нього низку зауважень, - пише політичний оглядач Юлія Забєліна. – По-перше, що немає конкретики, наприклад, щодо далекобійних ударів, по-друге, що план передбачає війну на певний час, а не кроки для її завершення вже у найближчі строки (і це основне для обидвох команд). І, наприклад, чому Україна просить більше зброї, але не вирішує проблеми мобілізації, мотивації та забезпечення бригад саме людьми».
Крім того, багато людей очікували почути від Зеленського більше конкретики щодо мобілізації та демобілізації тих, хто воює вже понад два роки. Втім, не все так просто. Як розказали Kyiv Post наші джерела серед людей, наближених до Президента, про плани саме України буде повідомлено окремо, але головна проблема полягає в тому, що війна вийшла на новий рівень – і тут від західних країн залежить найбільше.
«Не так багато залежить від українців. Якщо в тебе немає потрібної зброї, ти нічого не зробиш… Якщо, наприклад, КАБів стане на третину більше, ти нічого не зробиш людьми, тобі треба знищувати склади зберігання, аеродроми і логістику. А це – зброя, розвідка і дозволи бити по аеродромах і логістиці», – ділиться міркуваннями одне з джерел.
Очікується, що додатково про плани України Зеленський повідомить найближчим часом, коли представлятиме План перемоги Європейській Раді.