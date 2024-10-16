16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій план перемоги України, який складається з 5 пунктів і трьох секретних додатків. 5 пунктів були озвучені, три секретні додатки – ні. За словами Президента, вони вже передані тим західним союзникам, від яких найбільше залежить постачання зброї Україні.

Kyiv Post розбирався, що включають пункти Плану перемоги, та чому вони такі, які є.

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На початку Президент окреслив контекст прийняття саме такого плану, який представляв у парламенті: Росія не бажає дипломатичного закінчення війни, висуваючи ультиматуми й не припиняючи удари по українській критичній інфраструктурі, що каже про те, що росіяни не планують реально досягати миру. Китай, як прямо зазначив Зеленський, підтримує Росію. Крім того, нарощують поставки до Росії її союзники – Північна Корея та Іран. КНДР, зокрема, постачає в РФ не лише озброєння, а й людей – як солдатів, так і працівників військових заводів. Звідси головна ідея плану – Україна має бути посилена настільки, щоб змогла стримати удар коаліції Росії, КНДР та Ірану.

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Пункт 1. Західні країни мають прямо зараз запросити Україну до НАТО. Це буде демонстрація намірів включити Україну в систему безпеки Заходу. Крім того, на думку Зеленського, це був би прояв сміливості Заходу.

Пункт 2. Посилення українських оборонних спроможностей, надання Україні зброї в більших обсягах і дозволу застосовувати цю зброю по цілях у глибині Росії. Цей пункт містить таємний додаток, переданий союзникам.

Пункт 3. «Стримування». Президент закликав західні країни розмістити на території України неядерний контингент військового стримування після війни для унеможливлення подальшої російської агресії. До нього теж є таємний додаток, до якого мають доступ лідери США, Британії, та Італії.

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Пункт 4. Економічний. Президент зазначив, що Україна має багато покладів корисних копалин і підприємств, які можуть бути використані ворогом у разі її поразки. Він запропонував економічні угоди з західними державами.

Пункт 5. Безпековий. Після війни Україна матиме найбільшу армію, бо має досвід використання західної зброї в повномасштабній війні. Україна запропонує заміщення американських військових у Європі військовими ЗСУ після закінчення війни.

Президент зазначив, що Україна не буде останньою ціллю Путіна, якщо він переможе тут. Під ударом можуть опинитись інші країни, а перемога над РФ в Україні принесе мир і в інші регіони, де РФ нарощує активність – зокрема, на Близькому сході та в Африці.

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Перша реакція українських соцмереж і політиків була очікуваною – всіх здивувало, що План перемоги є по суті набором пропозицій, прохань і вимог до західних союзників. Це породжує одразу два питання, одне з яких – від військових.

«А якщо хтось на тому кінці скаже «Ні?» – запитав офіцер ЗСУ, який дивився разом із Kyiv Post трансляцію засідання Ради. – Так, Захід має допомагати нам, і це в його інтересах, але якщо так станеться, що не зможе, або через тих чи інших політиків не схоче? Що тоді?».

Інше запитання поставили опозиційні політики.

«Ми майже все спихнули на партнерів. А які вимоги ми ставимо до себе? – написав народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. – Де пункт про боротьбу з корупцією, про укріплення демократичних інститутів і т.д.? Ми багато вимагаємо від партнерів, а наша роль в цьому яка?».