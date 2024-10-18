Кіберкорпус Головного управління розвідки завдав удару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку «Морсвязьспутник».

Про це повідомили джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МОУ).

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Які наслідки кібератаки ГУР на супутниковий звʼязок в Росії

Джерела в ГУР МО зазначили, що атаковано російську державну систему контролю руху морського транспорту.

Також під удар потрапила транспортна-логістична компанія «Fesco», підприємства «Росморпорт» та «Росморречпорт».

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Внаслідок DDOS-атаки:

відбулися системні збої в доступі до вебсайтів та електронних ресурсів обʼєктів атаки

зафіксовано нестабільність супутникового звʼязку, який використовується для моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.

Як зазначають у розвідці, російським «ЗМІ» наказано приховувати факт здійснення DDOS атаки, що не дає можливість оцінити масштаб завданих економічних збитків РФ.

Кіберудари українських спецслужб по РФ − що треба знати

11 жовтня Кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку на Північно-Кавказький федеральний університет, який готує військових спеціалістів для Росії.

Більше по темі Росія використовує підставні компанії для транспортування СПГ Мережа підставних компанії необхідна для транспортування газу (СПГ) з підсанкційного заводу.

4 жовтня Кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії.

За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

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23 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

За інформацією поінформованого джерело Kyiv Post у спецслужбах, було заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, не працюють їхні мобільні додатки.