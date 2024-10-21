20 жовтня в селі Супонєво під Брянськом у Росії знайшли тіло воєнного злочинця Дмітрія Ґолєнкова, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У Росії ліквідували Дмітрія Ґолєнкова − подробиці

Його тіло знайшли з численними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

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"ГУР МО України нагадує − за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", − наголосила пресслужба української розвідки.

Хто такий Дмітрій Ґолєнков

Ґолєнков був пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі Шайковка та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

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Він обіймав посаду начальника штабу авіаційної ескадрильї.

Зловмисник причетний до удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області 27 червня 2022 року, внаслідок якого загинули 22 людини. Він також відповідальний за ракетний удар по будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинули 46 цивільних українців, серед яких було шестеро дітей.

Більше по темі Росія висуває чергові звинувачення у корупції експосадовцям Міноборони Також під хвилю звільнень потрапили посадовці зі слідчого комітету, міністерства з надзвичайних ситуацій та федеральної служби виконання покарань.

У Луганську ліквідували майора окупантів

У центрі Луганська ліквідували російського воєнного злочинця − майора Дмітрія Пєрвуху.

За даними ГУР, сталося це 18 жовтня близько 11:40.

Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), пункт постійної дислокації якого розташований у місті Новосибірськ.