У неділю президент Сербії Александар Вучич вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поспілкувався з російським лідером Владіміром Путіним. Вони обговорили війну, майбутній саміт БРІКС і, звичайно, постачання російського палива до Белграда.
Хоча після вторгнення Сербія наслідувала приклад інших європейських країн у пошуках альтернативних джерел палива, вона залишається енергозалежною від Москви.
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«Я особливо подякував президенту Путіну за те, що він гарантував, що Росія забезпечить достатню кількість газу для Сербії цієї зими», — написав Вучич у соцмережах.
Сербія вже давно є союзницею Кремля, але після початку вторгнення в лютому 2022 року відносини Белграда, який прагне стати членом Європейського Союзу, з Москвою стали дещо прохолоднішими. Вучич засудив порушення суверенітету та територіальної цілісності України, проте не запровадив санкції проти Росії, особливо щодо її нафти та газу.
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Сербія має вирішити, чи брати участь у саміті БРІКС наступного тижня, засновниками якого є Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, і в якому також мають взяти участь Єгипет, Ефіопія, Іран і ОАЕ. Зустріч, яка відбудеться 22-24 жовтня в російській Казані спрямована на зміцнення економічних, безпекових і політичних зв’язків між цими країнами.
Минулого тижня Вучич дав зрозуміти, що не зацікавлений у приєднанні до БРІКС, і натомість виступає за членство в ЄС, хоча його уряд також висунув ідею членства в обох союзах. Кремль заявив, що досі чекає на офіційну відповідь на запрошення.
«Якщо я скажу, що їду в Казань, це означатиме кінець європейського шляху Сербії. Якщо я скажу щось інше, вони скажуть, що я зрадив росіян», — сказав Вучич минулого тижня і додав, що оголосить про своє рішення до понеділка.
Вучич більше не коментував війну, за винятком того, що Белград не змінив свою позицію щодо санкцій.
Своєю чергою, Кремль зазначив у своїй заяві, що лідери двох країн планують підтримувати регулярні контакти та продовжувати двосторонні відносини на основі «духовної, культурної та історичної спільності».
«Також обговорювалася ситуація в Україні. Владімір Путін дав свою оцінку перебігу спецоперації", — йдеться в повідомленні Кремля.
Останній раз лідери розмовляли в травні 2022 року з нагоди 80-ї річниці звільнення Червоною армією Белграда від нацистської окупації 20 жовтня 1944 року.
Міністр закордонних справ «обурений» виявленням західних компонентів у перехопленій північнокорейській ракеті
Дослідження збитої північнокорейської ракети KN-23/24 виявило компоненти західного виробництва, що викликало гнівну реакцію міністра закордонних справ Андрія Сибіги.
«Обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні виготовлені західні компоненти», – написав він у соцмережі X, зазначивши, що Путін і Кім досі мають доступ до них.
«Ми закликаємо союзників дати рішучу відповідь, посилити санкції та експортний контроль, посилити наш повітряний щит», – підсумував міністр.
За даними Незалежного антикорупційного комітету України, ракета, збита у вересні в Полтавській області, містить мікроелектроніку, виготовлену компаніями США, Швейцарії, Великої Британії та Нідерландів, і більшість мікроелектроніки, ймовірно, виробленої американською компанією.
Докази постачань північнокорейських балістичних ракет до Москви вперше з’явились у вересні, а західна розвідка вже давно знала про постачання Пхеньяном артилерійських снарядів російським військам.
Раніше цього місяця The Times писала з посиланням на анонімні джерела в розвідці, що половина з приблизно трьох мільйонів артилерійських снарядів, які російські війська випускають за рік, походить із Північної Кореї. Джерела також припустили, що значна кількість із них може бути несправною.
Останнім часом Пхеньян значно збільшив свою фізичну участь у війні. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, супутникові знімки свідчать про перекидання до Росії до 12 тис. північнокорейських військовослужбовців, у тому числі 1,5 тис. спецпризначенців, уже дислокованих у Владивостоку.
A new threat has emerged – the malign alliance between Russia and North Korea. I am grateful to the leaders and representatives of nations who refuse to turn a blind eye and speak openly about this dangerous collaboration aimed at increasing the scale of the war. About the supply… pic.twitter.com/3k70A8T7AF— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2024
Зеленський говорить про «дуже позитивні сигнали» від Вашингтона щодо мирного плану
Президент України Володимир Зеленський подякував своїм західним партнерам за підтримку його «Плану перемоги», зокрема Франції, Литві, скандинавським країнам та багатьом іншим партнерам у Європейському Союзі.
«Ми також отримали дуже позитивні сигнали від Сполучених Штатів, – сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні. – Ми чуємо зміни в риториці. Ми очікуємо візиту команди з Вашингтона, щоб ми могли працювати над пунктами Плану перемоги на всіх оперативних рівнях».
Він додав, що вже досягнуто домовленостей щодо кількох нових пакетів підтримки як для оборони, так і для енергетики.
«Іншого способу перемогти ворога немає», – сказав Зеленський.
Також у своєму зверненні Зеленський засудив ганебні дії урядовців, які шахрайським способом отримали виплати по інвалідності.
«На жаль, тут, в тилу України, відбувається таке, що зовнішні вороги здаються непотрібними. Це справді внутрішній ворог», – пояснив Зеленський, нарікаючи на «зухвалість окремих осіб, зокрема прокурорів, які використовували зв’язки з МСЕК для отримання фальшивих статусів інвалідності».
«Очікую швидких і рішучих дій правоохоронних органів, особливо СБУ, Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури. Я призначив засідання РНБО», – сказав президент України.
Відомий і впливовий російський військовий блогер розшукується Держдепартаментом за втручання у вибори в США
Агенція Франс Пресс (AFP) повідомила, що Державний департамент США призначив винагороду в розмірі до 10 млн доларів за інформацію про втручання будь-якої іноземної фізичної чи юридичної особи у вибори.
Держдеп окремо вказав на російську соціальну мережу, співзасновником якої є відомий російський військовий блогер, який розповсюджує в Інтернеті антизахідні наративи.
У повідомленні сказано, що компанія Rybar LLC використовувала свою платформу на X, щоб «сіяти розбрат, сприяти соціальному розколу, розпалювати міжпартійну та расову ворожнечу та заохочувати ненависть і насильство в Сполучених Штатах», зокрема, розпалювала антиіммігрантські настрої.
Держдеп стверджує, що «Рибар» отримує фінансування від російської оборонно-промислової організації «Ростех», яка перебуває під санкціями США з 2022 року.
Співзасновником «Рибаря» став мілблогер Міхаїл Звінчук, який раніше був співробітником Міноборони Росії та ветераном підрозділів спецназу. З червня 2023 року він перебуває під санкціями Євросоюзу.
«Рибар покладається на зв’язки та фінансування Ростеху для зміцнення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів», — йдеться в заяві Держдепу.
Державний департамент закликав усіх, хто знає про «операції зловмисного впливу» Рибаря або будь-яких інших іноземних акторів, зв’язатися з Rewards for Justice.
These individuals work to spread disinformation that sows social divisions and racial discord aimed at interfering with U.S. elections. They do this work for Rybar, a contractor for Russian government-owned industrial conglomerate Rostec.— Rewards for Justice (@RFJ_USA) October 16, 2024
Help us stop them. Send us your tips. pic.twitter.com/jLdDvdnkrD