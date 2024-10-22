У 2024 році перетинати кордон України можуть чоловіки, які не досягли призовного віку чи були зняті з військового обліку, а також жінки та діти. Окрім цих обмежень, ЄС вводить деякі нові правила для перетину кордону, які включають наявність біометричного паспорта і страховки. Дізнайтесь детальніше про документи, потрібні для в'їзду на територію Польщі.

Чи можуть українці в’їхати в Польщу без віз у 2024?

Після початку повномасштабного вторгення громадяни України активно виїжджають за кордон на роботу, навчання, щоб відвідати родичів або у відпустку. Багато хто з подорожуючих тепер живе у Польщі, має PESEL або Карту побиту, тож для них діють інші правила в'їзду. А ось громадянин України, який не є біженцем і резидентом Польщі, повинен не порушувати правила та умови перебування за кордоном. Наприклад, термін перебування у 90 днів. В той же час резиденти Польщі не повинні покидати країну більш ніж на 30 днів.

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Після 24 лютого 2022 року багато громадян України виїхали до Польщі з внутрішнім паспортом. Наразі в’їхати до Польщі без біометричного закордонного паспорта не можна ні як туристам, ні як біженцям. Обов'язково мати саме біометричний паспорт, адже паспорти старого зразку, без біометрії, більше не будуть прийматися прикордонню службою Польщі.

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Для в'їзду на територію Республіки Польща з туристичною метою, для гостин у родичів або транзиту буде необхідна страховка, а також, звісно, біометричний паспорт. Біженці теоретично можуть в'їхати з України в Польщу з будь-якими внутрішніми документами, але на практиці польські прикордонники вже почали активно вимагати саме біометричний закордонний паспорт.

Скільки часу українці можуть перебувати в Польщі зараз?

Українці можуть користуватися правом на безвізове перебування на території Польщі протягом 90 днів протягом кожних 180 днів. Це особливо важливо для туристичних поїздок, відпочинку або короткострокових візитів до родичів. Порахувати дні за безвізом можна на спеціальному калькуляторі на офіційному сайті Шенген. З 24 серпня 2023 року набрали чинності нові правила перебування громадян України у Республіці Польща. Тепер з'явилася можливість продовження безвізового перебування на 90 днів, але в межах календарного року, тобто до 31 грудня.

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Привило перебування до 90 днів не поширюється на біженців, які вже отримали тимчасовий захист у Польщі. Наразі його офіційно подовжено – до 30 вересня 2025 року. Якщо ви виїхали з України й хочете оформити такий статус, то за законодавством Польщі повинні подати заяву на отримання національної візи типу D або дозволу на проживання (Карти побиту) до закінчення 90-денного безвізового періоду.

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Які документи потрібні українцям для перетину кордону з Польщею у жовтні 2024 року?

Менше ніж за пів року, навесні 2025 року в Європейському Союзі почне працювати система ETIAS. Вона регулюватиме короткостроковий в'їзд на територію ЄС громадян безвізових країн, включно з Україною. Тепер всім подорожуючим доведеться платити 7 євро за оформлення реєстрації в цій системі. Добра новина в тому, що до цього списку не входять громадяни, які оформили статус тимчасового захисту.

Наразі, щоб перетнути польський кордон, громадянину України треба мати:

Внутрішній паспорт; Закордонний біометричний паспорт; Страховку для туристів.

Військовозобов’язаним особам також потрібні документи, які підтверджують підставу та можливість виїзду за кордон. Перелік документів залежить від підстав для виїзду, тобто вони будуть відрізнятися для багатодітних чоловіків, інвалідів, тих, хто виїжджає на лікування тощо.

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Якщо ви оформили Карту побиту або PESEL та вже перебували на території Республіки Польща раніше, то потрібно буде пред'явити їх та Diia.pl. Прикордонники точно спитають про документи на резидентство, якщо ви вже перевищили час перебування в Польщі, тобто використали свої туристичні 90 днів.

Перетин кордону з Польщею з країн ЄС: які діють правила?

З 10 листопада 2024 року ЄС запровадить нову автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES). Система EES запроваджується з метою сприяти запобіганню нелегальній міграції та допомогти захистити безпеку європейських громадян.

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Вона передбачає відмову від ручного паспортного контролю та внесення штампів у паспорт на кордоні. Відтепер реєстрація всіх подорожуючих в електронній базі даних відбуватиметься автоматично — через термінали самообслуговування.

Мандрівники повинні будуть сканувати свої паспорти під час кожного перетину кордону. Система EES реєструватиме ім'я мандрівника, його біометричні дані, дату й місце в’їзду та виїзду. Саме тому співробітники прикордонного контролю почнуть вимагати біометричні документи вже з цього листопада. Ця система буде єдиною для всіх негромадян ЄС, включно з українцями.

Тож, якщо ви їдете в Польщу з інших країн Шенгену, потрібно мати біометричний паспорт і чітко визначену мету візиту. Під час перетину кордону потрібно буде сповістити, чи ви їдете додому в Україну, чи живете в Польщі й вже маєте статус тимчасового захисту там. Перевірки документів зараз вибіркові, часто – на автомобільних, рідше на залізничних і авіакордонах. Але варто перестрахуватися та мати з собою всі відповідні документи.