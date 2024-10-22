Міністерство закордонних справ Китаю уникає коментарів повідомлень України та Південної Кореї  про направлення північнокорейських військових до РФ для підтримки війни проти України.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу в Пекіні.

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У Китаї не коментують участь військових КНДР у війні проти України

Під час брифінгу в МЗС КНР журналісти тричі звертались до речника відомства Лінь Цзяня з проханням прокоментувати повідомленні про військових КНДР у Росії.

Зокрема, вони просили пояснити, як співвідносяться заклики Пекіна до деескалації і політичного врегулювання в Україні з фактичним залученням у війну Північної Кореї.

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Також медійників цікавило чи планує лідер Китаю Сі Цзіньпін порушувати це питання на майбутній зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС у Казані.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» (так у КНР називають російську війну проти України – ред.) є послідовною та чіткою. Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть для деескалації та будуть віддані політичному врегулюванню», - повторив Лінь тричі.

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Заводи використовують для виготовлення різних видів палива для військових потреб.

Реакція КНДР на звинувачення у відправленні військ для Росії

Напередодні представники КНДР назвали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.

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"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, то моя делегація не вбачає необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР...", − наголосив представник Північної Кореї в ООН Ча Сон Нам.

КНДР вирішила відправити на війну в Україну 12 тисяч військових

Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

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За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

14 жовтня російський лідер Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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