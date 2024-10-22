Міністерство закордонних справ Китаю уникає коментарів повідомлень України та Південної Кореї про направлення північнокорейських військових до РФ для підтримки війни проти України.

Про це передає власний кореспондент Укрінформу в Пекіні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Китаї не коментують участь військових КНДР у війні проти України

Під час брифінгу в МЗС КНР журналісти тричі звертались до речника відомства Лінь Цзяня з проханням прокоментувати повідомленні про військових КНДР у Росії.

Зокрема, вони просили пояснити, як співвідносяться заклики Пекіна до деескалації і політичного врегулювання в Україні з фактичним залученням у війну Північної Кореї.

Advertisement

Також медійників цікавило чи планує лідер Китаю Сі Цзіньпін порушувати це питання на майбутній зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС у Казані.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» (так у КНР називають російську війну проти України – ред.) є послідовною та чіткою. Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть для деескалації та будуть віддані політичному врегулюванню», - повторив Лінь тричі.

Більше по темі Керівник ЦПД пояснив причину нальоту дронів на спиртзаводи в Росії Заводи використовують для виготовлення різних видів палива для військових потреб.

Реакція КНДР на звинувачення у відправленні військ для Росії

Напередодні представники КНДР назвали "безпідставними чутками" заяви Південної Кореї та України щодо надсилання власних військ для допомоги Росії у війні.

Advertisement

"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, то моя делегація не вбачає необхідності коментувати подібні безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР...", − наголосив представник Північної Кореї в ООН Ча Сон Нам.

КНДР вирішила відправити на війну в Україну 12 тисяч військових

Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Ідеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.

На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.

Advertisement

За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

14 жовтня російський лідер Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.