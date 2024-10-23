Велика Британія та Німеччина уклали оборонну угоду Trinity House Agreement, яка передбачає спільний розвиток нових видів озброєнь.

Зокрема далекобійних ракет, а також посилення військової підтримки України, ідеться на сайті британського уряду.

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Оборонна угода Британії та Німеччини - подробиці

Країни планують розширити виробництво військової техніки та зміцнити оборону східного флангу НАТО.

Угода між двома провідними європейськими державами передбачає:

масштабну співпрацю у військово-промисловому комплексі

розробку передових технологій

посилення східного флангу НАТО

спільну підтримку України, зокрема шляхом постачання сучасного озброєння та спільних військових проєктів.

Нова оборонна угода між двома країнами відкриває нові горизонти для розвитку військових технологій.

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Trinity House Agreement передбачає спільні проєкти в галузі розробки далекобійних ракет, безпілотних літальних апаратів та інших видів озброєння.

Ці проєкти дозволять створити потужний військовий потенціал, здатний протистояти сучасним загрозам.

"Ми зобов'язуємося працювати разом стільки, скільки буде потрібно для підтримки та надання Україні спроможностей протистояти російській агресії.

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Наша спільна воля однозначна, ми продовжуватимемо забезпечувати Україну необхідними військовими спроможностями", - ідеться у спільному комюніке.

Британія та Німеччина зобов'язалися спільно забезпечити Україну "новими наступальними спроможностями, підтримуючи оснащення переданих Німеччиною гелікоптерів Sea King сучасними ракетними системами".

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Британія інвестує близько $155 млн у морську коаліцію для України

Велика Британія виділила ще 120 млн фунтів стерлінгів для підтримки Коаліції морських сил і засобів для України.

Країна шукає партнерів для спільного фінансування постачання морських безпілотних апаратів і радарів спостереження для захисту зернового коридору.