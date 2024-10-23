Державний проєкт "Хочу жить" звернувся до північнокорейських військових, яких відправили на війну проти України, закликаючи їх здатися в полон, щоб уникнути участі у бойових діях.
«Ми звертаємося до бійців Корейської народної армії, які були відправлені підтримувати путінський режим. Не гиньте без сенсу на чужій землі. Не повторюйте долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна забезпечить вам притулок, їжу та тепло», — йдеться у зверненні у середу, 23 жовтня, проєкту "Хочу жить", який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в український полон і зберегти своє життя.
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Тисячі російських військових, які здалися в полон, зробили правильний вибір і зараз чекають на закінчення війни в комфортних умовах, отримуючи триразове гаряче харчування і медичну допомогу, додають в “Хочу жить”.
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"Неважливо, скільки солдатів відправить Пхеньян чи на який напрямок — українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеології", — йдеться у зверненні.
“Хочу жить” - державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя.
КНДР готує дві бригади для війни в Україні − що треба знати
Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.
За його словами, Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.
Північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тисяч військових, серед яких є спецпризначенці.
На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.
Водночас представники КНДР назвали безпідставними чутками заяви Південної Кореї та України щодо відправлення її військ для допомоги Росії у війні.