Державний проєкт "Хочу жить" звернувся до північнокорейських військових, яких відправили на війну проти України, закликаючи їх здатися в полон, щоб уникнути участі у бойових діях.

«Ми звертаємося до бійців Корейської народної армії, які були відправлені підтримувати путінський режим. Не гиньте без сенсу на чужій землі. Не повторюйте долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна забезпечить вам притулок, їжу та тепло», — йдеться у зверненні у середу, 23 жовтня, проєкту "Хочу жить", який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в український полон і зберегти своє життя.

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Тисячі російських військових, які здалися в полон, зробили правильний вибір і зараз чекають на закінчення війни в комфортних умовах, отримуючи триразове гаряче харчування і медичну допомогу, додають в “Хочу жить”.