У Силах оборони обговорили питання створення Кіберсил у структурі ЗСУ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Кіберсили в ЗСУ − подробиці

На зустрічі під головуванням очільника Генштабу Анатолія Баргилевича, обговорили досвід функціонування кібервійськ країн світу та досвід роботи військових ЗСУ в кіберпросторі з початку повномасштабного вторгнення.

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Наразі вдалося визначити головні завдання та функції Кіберсил.

На думку військових, створення окремого роду сил забезпечить ефективне планування та виконання завдань у кіберпросторі, що, "на рівні із суходолом, морем, повітрям та космосом, визнаний окремим операційним доменом".

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Кіберудари українських спецслужб по РФ − що треба знати

18 жовтня кіберкорпус Головного управління розвідки завдав удару по IT-інфраструктурі національного оператора системи рухомого супутникового звʼязку "Морсвязьспутник".

11 жовтня ГУР здійснило кібератаку на Північно-Кавказький федеральний університет, який готує військових спеціалістів для Росії.

4 жовтня Кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії.

За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

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23 вересня кіберфахівці заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

За інформацією поінформованого джерело Kyiv Post у спецслужбах, було заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, не працюють їхні мобільні додатки.