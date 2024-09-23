23 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк", повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у спецслужбах.

Кібератака ГУР по банкам Росії 23 вересня − подробиці

За даними джерела, порушено роботу сайтів АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

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Заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, не працюють їхні мобільні додатки.

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Водночас технічні служби банків поки що навіть приблизно не можуть визначити, коли відновиться робота сервісів.

Співрозмовник видання каже, що "ці акції не мають визначеного терміну дії. Фінансова система РФ зазнаватиме ударів рівно до того часу, доки останній окупант не залишить територію України".

"Росіяни мають усвідомлювати, що кожна фінансова установа - законна ціль для наших Сил безпеки і оборони, адже всі вони беруть участь у фінансуванні окупаційної армії", - додали у розвідці.

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Кібератаки ГУР на інфраструктуру Росії − що відомо

13 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МОУ) разом із хакерською групою «ВО Team» зламали федеральний центр видачі цифрових підписів «Основаніє».

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6 вересня хакери ГУР МОУ та ВО Team уразили мережеву інфраструктуру на території Росії. За даними джерела Kyiv Post, вдалося повністю знищити 18 серверів.

22 серпня кіберфахівці ГУР МОУ атакували сервери російських телекомпаній, внаслідок чого в ефірі низки телеканалів з’явились обʼєктивні відеоролики про війну в Україні.

Відео від ГУР тричі продемонстрували в праймтаймі телеканалів "Пєрвоуральськ ТВ", "Євразія 360", "Євразія. Пєрвий канал" та інших.

Частина атакованих каналів входять до медіахолдингу місцевого олігарха Андрія Комарова.

17 серпня кіберфахівці ГУР МОУ разом із хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю для Росії.

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Українські хакери атакували єдиного інтернет провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області Росії − компанію "Вега".

У липні хакерська атака ГУР вплинула на роботу російської соцмережі VK, низки банків: Discord, Сбербанк і деяких інших. Масштабна кібератака ГУР тривала щонайменше три доби.